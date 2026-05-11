В Тамбове пройдёт ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей
Сегодня, 11:40
15 мая в Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина состоится ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году мероприятие пройдёт в юбилейный для организации год — Союзу исполняется 30 лет.
В собрании планируют принять участие представители региональной власти, депутаты, руководители предприятий и организаций области, а также гости из Москвы — представители Российского союза промышленников и предпринимателей.
Как сообщили организаторы, в рамках встречи обсудят вопросы развития экономики региона, кадрового обеспечения предприятий и взаимодействия бизнеса с властью. Кроме того, Союз намерен принять новых участников и утвердить стратегию дальнейшего развития.
Сегодня в объединение входят 57 организаций промышленного, перерабатывающего и сервисного профиля. Весной этого года Союз также запустил проект «Кадровый клуб», который должен помочь в решении проблемы дефицита специалистов.
Председатель Союза Максим Жалнин отметил, что организация намерена расширять участие бизнеса в развитии региона и запускать новые практические проекты для предпринимательского сообщества.
