Сборочный цех «хлебных» дронов расширил производственную площадку Комментариев: 0



Однако сейчас «Бекас» переехал на новую площадку, где находится цех по сборке, исследовательско-испытательная лаборатория и оборудование для обучения специалистов по сборке и настройке беспилотников.



Производство стартовало по запросу военнослужащих, нуждающихся в дополнительном оснащении дронами. Для этого была собрана команда в областном центре, которая занялась изготовлением беспилотников. Сейчас производство налажено, и дроны отправляются на службу уже около года.



Первым по рекомендациям военных был разработан квадрокоптер «Бекас», способный переносить груз весом до 700 г на расстояние до 2 км. Затем были запросы на более тяжёлые грузы и увеличенный радиус действия. Поэтому началась работа по совершенствованию конструкции квадрокоптеров. Сейчас выпускаются три вида аппаратов: с грузоподъемностью 700 г (учебно-тренировочный вариант), 2,5 и 3,5 кг. Дальность их полета составляет 5-7 км, а с применением ретранслятора - 10 и более километров. Они могут быть оснащены устройствами сброса груза и тепловизорами, что позволяет использовать их в различных условиях, включая ночное время.



Фото: Собиз Инфо Тамбовское предприятие «Бекас» специализируется на сборке и отправке дронов в зону специальной военной операции. Ранее сборкой дронов занимался Тамбовский хлебокомбинат, и аппараты получили название «хлебные».Однако сейчас «Бекас» переехал на новую площадку, где находится цех по сборке, исследовательско-испытательная лаборатория и оборудование для обучения специалистов по сборке и настройке беспилотников.Производство стартовало по запросу военнослужащих, нуждающихся в дополнительном оснащении дронами. Для этого была собрана команда в областном центре, которая занялась изготовлением беспилотников. Сейчас производство налажено, и дроны отправляются на службу уже около года.Первым по рекомендациям военных был разработан квадрокоптер «Бекас», способный переносить груз весом до 700 г на расстояние до 2 км. Затем были запросы на более тяжёлые грузы и увеличенный радиус действия. Поэтому началась работа по совершенствованию конструкции квадрокоптеров. Сейчас выпускаются три вида аппаратов: с грузоподъемностью 700 г (учебно-тренировочный вариант), 2,5 и 3,5 кг. Дальность их полета составляет 5-7 км, а с применением ретранслятора - 10 и более километров. Они могут быть оснащены устройствами сброса груза и тепловизорами, что позволяет использовать их в различных условиях, включая ночное время.Фото: Собиз Инфо



