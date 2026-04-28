Частное образование в Тамбовской области ищет модель развития: отрасль обсудили на круглом столе
Вчера, 19:07
В Тамбове состоялся круглый стол «Стратегия частного образования в Тамбовской области», на котором представители бизнеса и власти обсудили текущее состояние и перспективы негосударственного сектора образования, сообщает «Вердикт».
По оценке председателя профильного комитета «Опоры России» Елены Толмачёвой, региональный рынок частного образования остаётся слабо развитым. Несмотря на наличие 137 лицензированных образовательных организаций, фактически частный сегмент представлен лишь несколькими учреждениями: двумя детскими садами, тремя школами и семью колледжами.
Наиболее масштабный сегмент — дополнительное образование — в значительной степени функционирует вне правового поля. Лицензии имеют единичные организации, что обусловлено высокими регуляторными требованиями.
Заместитель министра образования региона Надежда Мордовкина отметила, что частный сектор обладает потенциалом за счёт гибкости и способности быстро адаптироваться к запросам рынка, однако его развитие невозможно без соблюдения установленных стандартов и выстраивания доверительных отношений с государством.
Ключевыми вызовами для отрасли названы демографический спад, рост конкуренции и увеличение финансовой нагрузки. По прогнозам, к 2030 году численность учащихся в регионе сократится на 20–25%, что приведёт к перераспределению спроса и усилению давления на частные образовательные проекты.
В этих условиях участники рынка рассматривают консолидацию и институционализацию взаимодействия как необходимое условие выживания и развития.
По итогам обсуждения было отмечено, что формирование устойчивой модели частного образования в регионе возможно только при балансировании интересов бизнеса, государства и потребителей образовательных услуг.
Фото: «Вердикт»
