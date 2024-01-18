Депутат считает, что Тамбов нуждается в масштабной программе модернизации ЖКХ Комментариев: 0



По словам самих жильцов, наиболее логичное объяснение затруднений заключается в том, что насос, обеспечивающий подачу воды на верхние этажи, до сих пор находится на стадии ремонта. Его дефект был выявлен ещё до наступления Нового года, и несмотря на обращения в управляющую компанию, ремонтные работы продолжаются с нарушением сроков.



Дополнительно депутат отмечает, что в этой неделе планировалась встреча с представителями администрации города и жителями дома № 10 по пр. Запрудный, сталкивающимися с проблемами в работе крышной котельной. Однако, в последний момент встреча была отложена на неопределенный срок. По мнению жильцов, котельная имела дефекты ещё на этапе сдачи, но, тем не менее, была введена в эксплуатацию.



«Также поступали сигналы о перебоях в горячем водоснабжении и отоплении по ул. Чичканова, Моршанское шоссе и по другим адресам. На днях произошел очередной порыв на сетях в районе Комсомольской площади. Все больше возникает локальных проблем в сфере ЖКХ Тамбова. Очевидно, что Тамбов нуждается в масштабной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, но не только за счет жителей города, а при финансовом участии самого города, области и федеральных средств. Иначе локальные проблемы приобретут массовый характер», - считает Александров. Жители дома по Моршанскому шоссе № 28 обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артему Александрову, с просьбой о помощи в решении проблемы с водоснабжением, которая беспокоит их уже несколько недель. Особенно остро эта проблема затрагивает верхние этажи здания.По словам самих жильцов, наиболее логичное объяснение затруднений заключается в том, что насос, обеспечивающий подачу воды на верхние этажи, до сих пор находится на стадии ремонта. Его дефект был выявлен ещё до наступления Нового года, и несмотря на обращения в управляющую компанию, ремонтные работы продолжаются с нарушением сроков.Дополнительно депутат отмечает, что в этой неделе планировалась встреча с представителями администрации города и жителями дома № 10 по пр. Запрудный, сталкивающимися с проблемами в работе крышной котельной. Однако, в последний момент встреча была отложена на неопределенный срок. По мнению жильцов, котельная имела дефекты ещё на этапе сдачи, но, тем не менее, была введена в эксплуатацию.- считает Александров.



