В Тамбове восстанавливают детский городок «Лукоморье» Комментариев: 0



Проект предусматривает установку 15 различных игровых и декоративных элементов. Среди них — спортивный комплекс, включающий альпинистские и шведские стенки, а также стилизованная повозка с крышей, канатами и лазами. Ключевым элементом городка вновь станет мифологический дракон длиной около четырёх метров и высотой до полутора — символ площадки, отсылающий к прежнему облику «Лукоморья».



В этот раз власти решили отказаться от применения дорогой древесины робинии, использование которой ранее привело к разбирательствам. Новая концепция предполагает использование лиственницы — более доступного и надёжного материала. Именно замена заявленного дерева на более дешёвый аналог стала причиной конфликта с предыдущим подрядчиком и расторжения контракта.



История «Лукоморья» началась ещё в 2019 году, когда жители выбрали проект по итогам общественного голосования. Реализация была поручена компании «Стинэк», однако администрация отказалась принять объекты из-за несоответствия материалов. Судебные споры продолжались несколько лет и завершились лишь в 2024 году решением о демонтаже некачественных конструкций.



Несмотря на длительный и непростой путь, городские власти не отказались от намерения реализовать проект. Уже в этом году обновлённый детский городок должен вновь украсить набережную и стать любимым местом для юных тамбовчан и их родителей.



Фото: Элеонора Соса ПроТамбов Администрация Тамбова объявила тендер на проведение работ по установке детского игрового комплекса и малых архитектурных форм по адресу Набережная, 32/2. Речь идёт о создании обновлённой версии тематической площадки «Лукоморье», ранее демонтированной из-за судебного конфликта. Начальная стоимость контракта составляет почти 25 миллионов рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 3 июля, а победитель будет обязан завершить все работы в течение 30 дней с момента заключения договора.Проект предусматривает установку 15 различных игровых и декоративных элементов. Среди них — спортивный комплекс, включающий альпинистские и шведские стенки, а также стилизованная повозка с крышей, канатами и лазами. Ключевым элементом городка вновь станет мифологический дракон длиной около четырёх метров и высотой до полутора — символ площадки, отсылающий к прежнему облику «Лукоморья».В этот раз власти решили отказаться от применения дорогой древесины робинии, использование которой ранее привело к разбирательствам. Новая концепция предполагает использование лиственницы — более доступного и надёжного материала. Именно замена заявленного дерева на более дешёвый аналог стала причиной конфликта с предыдущим подрядчиком и расторжения контракта.История «Лукоморья» началась ещё в 2019 году, когда жители выбрали проект по итогам общественного голосования. Реализация была поручена компании «Стинэк», однако администрация отказалась принять объекты из-за несоответствия материалов. Судебные споры продолжались несколько лет и завершились лишь в 2024 году решением о демонтаже некачественных конструкций.Несмотря на длительный и непростой путь, городские власти не отказались от намерения реализовать проект. Уже в этом году обновлённый детский городок должен вновь украсить набережную и стать любимым местом для юных тамбовчан и их родителей.Фото: Элеонора Соса ПроТамбов



