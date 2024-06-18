Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу компании «Стинэк» по делу о демонтаже детского городка «Лукоморье» Комментариев: 0



«Таким образом, вновь подтверждается расторжение контракта с компанией, и демонтаж “Стинэк” должен провести в течение месяца, а требование взыскать с администрации Тамбова 11 млн рублей оставлено без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.



В 2020 году компания «Стинэк» выиграла аукцион и заключила контракт с администрацией Тамбова на благоустройство детского городка на Набережной стоимостью около 22 млн рублей и установку новых малых архитектурных форм. В части благоустройства работы были приняты, и компания получила половину средств по контракту. Однако город отказался принимать деревянные фигуры сказочных героев, которые не соответствовали заявленным требованиям. Подрядчики использовали древесину другого качества, чем указано в контракте, что стало заметно даже визуально. Фигуры почти сразу покрылись трещинами из-за погодных условий.



Детский городок несколько лет стоял за забором, постепенно разрушаясь. Подрядчик все это время вёл судебные баталии с администрацией Тамбова, пытаясь получить невыплаченные по контракту средства. Суды продолжались четыре года, и всё это время тамбовчане видели забор на Набережной вместо играющих детей. Для многих жителей города это особенно обидно, так как парк когда-то был красивым и удобным центром притяжения, вызывая тёплые воспоминания о детстве.



После мартовского решения суда в дело вступил и тамбовский УФАС, который включил ООО «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков, или «чёрный список» подрядчиков. Это означает, что в течение двух лет эта организация не сможет участвовать в торгах.

Суд кассационной инстанции оставил без удовлетворения жалобу тамбовской компании «Стинэк» на мартовское решение апелляционного суда, обязавшее компанию демонтировать дефектный детский городок «Лукоморье» на Набережной Тамбова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тамбовской области.«Таким образом, вновь подтверждается расторжение контракта с компанией, и демонтаж “Стинэк” должен провести в течение месяца, а требование взыскать с администрации Тамбова 11 млн рублей оставлено без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.В 2020 году компания «Стинэк» выиграла аукцион и заключила контракт с администрацией Тамбова на благоустройство детского городка на Набережной стоимостью около 22 млн рублей и установку новых малых архитектурных форм. В части благоустройства работы были приняты, и компания получила половину средств по контракту. Однако город отказался принимать деревянные фигуры сказочных героев, которые не соответствовали заявленным требованиям. Подрядчики использовали древесину другого качества, чем указано в контракте, что стало заметно даже визуально. Фигуры почти сразу покрылись трещинами из-за погодных условий.Детский городок несколько лет стоял за забором, постепенно разрушаясь. Подрядчик все это время вёл судебные баталии с администрацией Тамбова, пытаясь получить невыплаченные по контракту средства. Суды продолжались четыре года, и всё это время тамбовчане видели забор на Набережной вместо играющих детей. Для многих жителей города это особенно обидно, так как парк когда-то был красивым и удобным центром притяжения, вызывая тёплые воспоминания о детстве.После мартовского решения суда в дело вступил и тамбовский УФАС, который включил ООО «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков, или «чёрный список» подрядчиков. Это означает, что в течение двух лет эта организация не сможет участвовать в торгах.



