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Контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом расторгнут
Филиал "Цнинская шлюзовая система" управления "Центррегионводхоз" и компания "Стинэк" договорились о расторжении контракта на проведение капитального ремонта моста-плотины через реку Цна вблизи Тамбова. Причины этого решения не раскрываются в предоставленных документах.
Компания "Стинэк" одержала победу на аукционе, предложив снижение исходной стоимости на 22,6 миллиона рублей, что снизило цену с 322,98 миллиона до 300,37 миллионов рублей. Работы по ремонту плотины планировались к завершению к 30 ноября 2025 года. Об этом начали информировать региональные органы власти в середине июля. Дополнительные 50 миллионов рублей были выделены Минприроды РФ на возможные неожиданные расходы.
Однако фактическое выполнение контракта не продвинулось ни на шаг. На момент расторжения соглашения подрядчик не начал осуществлять работы, а заказчик не производил оплату. Обе стороны утверждают, что у них нет взаимных претензий.
Целью ремонта гидроузла было устранение проблемы обмеления реки Цна, являющейся одной из крупнейших водных артерий в регионе. В апреле был объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды, однако к маю эти ограничения были сняты, так как водный уровень в Цне нормализовался.
Кроме того, компания "Стинэк" активно участвует в расчистке русла реки за сумму 359,7 миллиона рублей. Этот контракт исполняется согласно предоставленной документации.
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Филиал "Цнинская шлюзовая система" управления "Центррегионводхоз" и компания "Стинэк" договорились о расторжении контракта на проведение капитального ремонта моста-плотины через реку Цна вблизи Тамбова. Причины этого решения не раскрываются в предоставленных документах.
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