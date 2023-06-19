|
|
Строитель «народной» плотины оказал поддержку бойцам СВО
Александр Романов, известный как строитель "народной" плотины, продолжает оказывать поддержку своим соотечественникам и Родине. На этот раз он помогает российским солдатам, участвующим в специальной военной операции.
Александр Романов, который стал известен жителям Тамбова благодаря своему строительству "народной" плотины-перемычки, спасшей реку Цну от обмеления и предотвратившей экологическую катастрофу после разрушения основной плотины в пригородном лесу, продолжает свою благотворительную деятельность. Ремонт основной плотины был затяжным и не проводился в течение многих лет.
Александр Романов собственными средствами быстро возвел временное сооружение из бетонных блоков, что позволило спасти реку. Однако он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного против него. Плотину было разобрано, но в 2023 году уровень воды в реке резко снизился, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации и восстановлению "народной" плотины, но уже официальными лицами. Тем не менее, обвинения против Александра Романова до сих пор не были сняты.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Подача документов на поступление в вузы Тамбова уже началась, и они с нетерпением ждут абитуриентов. Официальный старт приемной кампании был дан в Державинском университете, однако в этом году процесс будет проходить в несколько измененном формате. Также Тамбовский государственный технический
Из Тамбова в свой родной город отправилось 30 жителей Мариуполя. Это решение было принято в связи с постепенным улучшением обстановки в их регионе.
Александр Романов, известный как строитель "народной" плотины, продолжает оказывать поддержку своим соотечественникам и Родине. На этот раз он помогает российским солдатам, участвующим в специальной военной операции.
МЧС передает сообщение о возникновении пожара на пороховом заводе в Котовске. Дежурные получили информацию о вспышке и возгорании в 14:10.
С начала текущего года, отделение Социального фонда Тамбовской области предоставило досрочные страховые пенсии по старости 163 многодетным матерям. Среди них 30 женщин имеют пять и более детей, 15 женщин имеют четыре ребенка, а 118 женщин имеют троих детей. Общее число многодетных женщин,
Возгорание надворных построек произошло в переулке Гагарина. В 19:09 первое пожарное подразделение выехало на место происшествия, и всего через три минуты они уже были на месте.
В поздний вечер 19 июня в селе Панское, в Мичуринском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли мотоциклист и его пассажир.
В Тамбовской области в настоящее время проводится значительная реформа местного самоуправления, которая включает создание 23 муниципальных округов вместо прежних 23 муниципальных районов. Эту информацию сообщила пресс-служба правительства региона.
Слушатели третьего в Тамбовской области потока Всероссийского образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» приступили к практике на сельхозпредприятиях. Первое занятие состоялось на площадке в ФГУП УЧХОЗ «Роща» Мичуринского государственного аграрного университета на тему «Знакомство с
Вечером 18 июня в центре Тамбова произошла авария, когда водитель иномарки потерял сознание и столкнулся с ограждением на пересечении улиц Советской и Московской.
В Тамбове планируется вырубка 277 аварийных деревьев в 10 дворах. Для этой задачи дирекция благоустройства и охраны окружающей среды заключила контракт с местной компанией ООО "Медиа.Стрит". Они стали победителем электронного аукциона в мае, снизив начальную стоимость услуг с 1,9 миллиона рублей до
На фасаде здания в Тамбове, расположенного на площади Льва Толстого, 4а, недавно появился портрет известного писателя Льва Толстого. Местные жители сообщают, что огромный баннер был развешен в начале июня.
Арбитражный суд Владимирской области отклонил заявление ООО МПК «Турмясово» зарегистрированного в Тамбовской области о признании незаконным решения администрации Вязниковского района Владимирской области, отказавшей в предоставлении земельного участка площадью 4 240 кв. м без проведения торгов.
На протяжении лета в Тамбове планируется провести более 50 информационно-разъяснительных встреч, которые будут организованы комитетом по делам горожан и связям с общественностью. На этих "зелёных площадках" (0+), жители города смогут задать свои вопросы специалистам из городской администрации и
В Державинском университете посетил свою бывшую альма-матер выпускник медицинского института, ветеран военной службы и участник специальных военных операций Андрей Горбунов. Во время своего визита он встретился с директором института Никитой Ворониным, а также некоторыми преподавателями, чтобы
Жители дома, расположенного по адресу улица Чичканова, № 131 в городе Тамбове, выражают своё возмущение по поводу искажения информации о капитальном ремонте фасада здания в местных медиа.
Вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Тамбов на перекрестке улицы Карла Маркса и Рязанской. В соответствии с информацией, опубликованной в Телеграм-канале "Полоса безопасности", автомобиль "Лада Калина" не уступил дорогу при повороте налево автомобилю "Ниссан Кашкай".
В ходе ПМЭФ-2023 Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор ПАО "Группа Черкизово" Сергей Михайлов подписали соглашение о намерениях осуществить инвестиционный проект по строительству восьми свиноводческих площадок откорма на территории региона. Информацию об этом сообщили в
Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин, встретился с жителями многоквартирного аварийного дома под номером 12 на проезде Сакко и Ванцетти города Тамбова. Этот дом был признан аварийным и предназначен для сноса ещё в феврале 2017 года, то есть уже 6 лет назад, а расселение жильцов должно было
Бывший губернатор Тамбовской области, Олег Бетин, скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Бетин занимал пост главы региона в течение более 15 лет, с 1999 по 2015 годы, и после своей отставки продолжал работать в федеральных структурах.
В рамках Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на помощь в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укрепления его экономического, аграрного и