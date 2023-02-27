В Мичуринске состоялась встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками 0 27 февраля 2023 г. в Мичуринске состоялась очередная встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками 8-х классов МБОУ СОШ №18. На этот раз экскурсию и беседу провели Воротников Виктор Михайлович (подполковник, кавалер ордена Красной Звезды) и Воробьев Сергей Алексеевич (рядовой, участник

Перед судом предстанет инженер, обвиняемый в нарушении требований охраны труда 0 Прокурором Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего инженера сельскохозяйственной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое

В Тамбовской области продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 0 В министерстве здравоохранения Тамбовской области заключили соглашения с восемью медиками, ставшими участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специалисты уже оказывают помощь жителям отдаленных территорий.

Тамбовчане просят отпустить из-под домашнего ареста строителя «народной плотины» 0 Вчера Ленинский районный суд в очередной раз продлил домашний арест строителю «Народной плотины» Александру Романову до 2 апреля текущего года. Предпринимателя обвиняют в незаконном строительстве гидротехнического сооружения с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов.

Суд обязал ТОГКУ «Тамбовавтодор» провести ремонт дороги в Ржаксинском районе 0 По обращению гражданина прокуратура Ржаксинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что в нарушение нормативных требований на участке автомобильной дороги «Каспий»-Каменка-Ржакса с 27 по 30 км имеются дефекты дорожного покрытия

По нацпроекту «Демография» в регионе проходит работа по временному трудоустройству тамбовчан 0 С 1 марта более 100 тамбовчан будут трудоустроены на общественные работы. Временную работу получат рекламные агенты, швеи и подсобные рабочие. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография». Компании и организации, в которые временно трудоустраиваются соискатели,

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве корпуса детсада 0 После проверки прокуратуры соответствие выполненных работ по строительству корпуса 2 МАДОУ детский сад «Маленькая страна» был выявлен факт хищения бюджетных денежных средств.

На территории Тамбовской области зарегистрировано 1129 некоммерческих организаций 0 Сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Общественные объединения Тамбовской области являются активными участниками российского некоммерческого движения, год от года набирающего силу, меняющего нашу жизнь к лучшему, воплощающего в действительность уникальные

Роспотребнадзор выявил опасную продукцию производства «Токаревской птицефабрики» 0 По запросам Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина надзорные ведомства прислали несколько важных ответов. В частности, в ответе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) говорится, что

Вступил в силу приговор в отношении Александра Боброва 0 21 февраля Тамбовский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, которого ранее суд признал виновным в мошенничестве и приговор к 4 годам условно.

Тамбовская область входит в десятку регионов-лидеров по числу производителей органической продукции 0 По данным Роскачества Тамбовская область входит в десятку регионов – лидеров по числу производителей органической продукции в 2023 году. Об этом рассказал директор департамента по международным проектам Роскачества Александр Чумак на совещании, которое прошло в регионе. Эксперты обсудили

После вмешательства Уполномоченного обвиняемой проведены необходимые медицинские обследования 0 В адрес Уполномоченного поступило обращение обвиняемой О., содержащейся в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тамбовской области, по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи в следственном изоляторе.

Тамбовская область — на втором месте по числу жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом 0 Более 60% жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом. По этому показателю Тамбовская область находится на втором месте в стране. По словам исполняющего обязанности министра спорта региона Павла Грицкова, больше всего занимающихся среди детей и молодежи.

«Народная плотина» спасла Цну от экологической катастрофы 0 Продолжается расследование уголовного дела по факту незаконного строительства гидротехнического сооружения на Цне в прошлом году, основной подозреваемый предприниматель Александр Романов, который построил «народную плотину». В настоящее время Романов обвиняется в совершении двух преступлений, одно

Масленичные гуляния пройдут по всей Тамбовской области 0 В Тамбовской области чтят и уважают наследие и традиции родного края. Традиция отмечать масленицу широко и с размахом сохранилась и сегодня, поэтому праздничные мероприятия проходят во всех районах и городах области.

Юных тамбовчан приглашают принять участие в международном детском экологическом форуме 0 Фонд Климатической Безопасности приглашает юных тамбовчан принять участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей 2023».

Администрация Тамбова не поддержала идею восстановления памятника комсомольцам 0 На заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 22 февраля депутат от КПРФ Григорий Назаров по инициативе горожан озвучил идею о необходимости восстановить на Комсомольской площади памятник комсомольцам (монумент с комсомольцами и ракетой), который был демонтирован в середине 1990-х

Алексей Кондратьев встречает 23 февраля в зоне СВО 0 Командир казачьей бригады Алексей Кондратьев отправился на передовую с самого начала СВО. В настоящее время бывший глава города Тамбова, сенатор находится в зоне спецоперации.

Жильцы дома по ул. Чичканова, 131: «Требуем провести капремонт» 0 Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова не первый год ждут капитального ремонта фасада, который им обещают провести из года в год. По словам жильцов дома, недавно на встрече в НО - «Фонд капитального ремонта Тамбовской области» им сообщили, что в ближайшее время капремонта не стоит ожидать и возможен

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 0 15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск в Афганистане. Свыше 15-ти тысяч советских солдат и офицеров погибли в той войне. С 2011 года 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в память о них и о всех тех, кто воевал в других