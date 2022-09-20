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В Тамбове строителю «народной плотины» «шьют» еще одно уголовное дело
Вчера, 17:09
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Тамбовскому предпринимателю Александру Романову, построившему на свои собственные средства плотину в Пригородном лесу, могут предъявить обвинения по новому уголовному делу. Как пишет "ПроТамбов", сейчас возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), в рамках которого прошли обыски в доме предпринимателя, а также у директора ФГБВУ «Центррегионводхоз» филиал «Цнинская шлюзованная система» Надежды Петровой. Сегодня полиция допросила Романова, но подробности дела пока не разглашаются.
Летом этого года было возбуждено уголовное дело из-за незаконного строительства гидротехнического сооружения, которое впоследствии окрестили "народной плотиной", потому что эта плотина буквально спасла реку Цну, которая обмельчала после выхода из строя основной плотины. Вонь от гниющих камышей распространялась по всей Набережной - главной точке притяжения туристов в Тамбове. После строительства "народной плотины" ситуация с рекой нормализовалась, но появилось уголовное дело. За предпринимателя вступились местные дачники, которые обращались в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное преследование Романова. Пользу плотины признали и власти, решив её узаконить.
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