Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обозначил серьезную проблему, что много лет городские власти, которые выдавали землю льготным категориям граждан в селе Селезни Тамбовского района не могут туда провести коммуникации.

В Тамбовской области обнаружили тонну фальсифицированного сыра 0 Россельхознадзор выявил поставку фальсифицированного сыра в соцучреждения Тамбовской области. Так, ИП Мордасов В.А. доставил в регион тонну сыра от ООО «Стимул» без документов, подтверждающих происхождение продукта.

В Тамбове разобрали «народную» плотину 0 10 ноября в Тамбове разобрали «народную» плотину, возведённую на средства бизнесмена Александра Романова. Демонтаж привёл к резкому снижению уровня воды в реке Цна.

У больницы Архиепископа Луки запретят остановку транспорта 0 В Тамбове у городской клинической больницы имени Архиепископа Луки запретят остановку транспорта. Таблички «Работает эвакуатор» уже установили по обеим стороны улицы Гоголя.

«Вкусные пятницы» от Россельхозбанка знакомят тамбовчан с местными производителями 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка 11 ноября провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ

В Тамбовской области откроют первый памятник бойцам СВО 0 У здания школы Инжавинского района в феврале 2023 года, накануне годовщины спецоперации, установят первый в Тамбовской области памятник героям СВО. Прототип скульптуры - боец-тамбовчанин Роман, погибший при исполнении воинского долга.

В тамбовском сквере на Киквидзе включили новые фонари 0 В Тамбове в новом сервере на улице Киквидзе установили 37 энергоэффективных светильников. Территорию обустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

В Тамбове реконструируют территорию около Дома культуры «Знамя труда». 0 В Тамбове идёт масштабная реконструкция территории около Дома культуры «Знамя труда». Работы продлятся до конца ноября.

Токарёвскую птицефабрику ожидает проверка Росприроднадзора 0 Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В.Мичурина в интересах жителей Токаревского района направила в адрес Росприроднадзора заявление с просьбой проверить деятельность местной птицефабрики.

В Тамбове пройдет мастер-класс по чайному искусству 0 13 ноября в помещении школы йоги «Аштанга Тамбов» (ул. Н. Вирты, 16, цокольный этаж) пройдет первый из серии мастер-классов по чайному искусству с чайным мастером Чжэн Лици в 17:00 (12+).

Тамбовчане могут платить за мусор без комиссии 0 АО «Тамбовская сетевая компания» сообщает, что для всех жителей Тамбовской области появилась возможность платить за услугу по обращению с ТКО. Для этого необходимо установить мобильное приложение Энергия+ или зарегистрироваться на сайте lk.tosk.tmb.ru. Шестизначный код для регистрации в личном

В регионе заложили более 180 гектаров садов интенсивного типа 0 В Тамбовской области проходит осенняя закладка садов, в данный момент - интенсивного типа. Плотность посадки - от 800 растений на гектар.

Лучшие образовательные организации Тамбовской области получат по 2 миллиона рублей 0 В Тамбовской области лучшие педагогические коллективы наградят грантами по 2 миллиона рублей. Средства будут распределять по итогам конкурса "Pro.Признание".

Россельхозбанк направил свыше 8,6 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала года 0 С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу Тамбовской области свыше 8,6 млрд рублей кредитных средств. Из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности АНО, осуществляющей обслуживание инвалидов 0 Прокуратурой Знаменского района по коллективному обращению граждан, проживающих в стационарном учреждении АНО ЦСП «Надежда», проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в данной организации.

За 7 лет в тамбовском приюте спасли 2000 кошек и собак 0 За последние семь лет в тамбовском центре помощи животным «Доброе сердце» спасли около 2000 кошек и собак. В учреждении их выхаживают, лечат и отдают новым хозяевам.

В Тамбове началась компенсационная высадка деревьев 0 В Тамбове 7 ноября стартовала компенсационная высадка деревьев взамен удалённых крупномеров. Так, 6 остролистых клёнов и 10 лип украсили улицы Гоголя и Пионерскую.

В Тамбове прошли мероприятия посвященные Дню Октябрьской революции 0 Коммунисты и их сторонники под красными флагами вышли в Тамбове к памятнику В.И. Ленину, чтобы встретить 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Россельхозбанк в Тамбове выступил на Аграрном экономическом форуме «Россия: продовольственная безопасность» 0 В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина состоялся Аграрный экономический форум «Россия: продовольственная безопасность». Форум прошел в рамках IV Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022). В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала

В Мичуринске продадут здание бывшего Клуба железнодорожников 0 В мичуринском микрорайоне Кочетовка продают здание бывшего Клуба железнодорожников. Решение о приватизации муниципального имущества приняли в администрации наукограда.