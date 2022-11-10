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В Тамбове разобрали «народную» плотину
Сегодня, 08:10
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10 ноября в Тамбове разобрали «народную» плотину, возведённую на средства бизнесмена Александра Романова. Демонтаж привёл к резкому снижению уровня воды в реке Цна.
В министерстве экологии и водных ресурсов отметили, что критического понижения уровня воды ждать не стоит. Однако точные последствия разбора плотины ещё не установлены.
Напомним, прошлым летом старая дамба в Тамбове была выведена из эксплуатации, так как стала разрушаться - замену ей и построил Александр Романов. При этом предпринимателя обвинили в незаконном строительстве гидротехнического сооружения — плотины, которая фактически спасла Цну в черте города от высыхания. В защиту предпринимателя, потратившего свои кровные деньги на плотину, выступили жители Тамбова и пригорода, а также дачники, чьи участки находятся вблизи Цны.
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