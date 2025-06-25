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Металлообработка в Тамбовской области стала лидером промышленного роста в 2025 году
Сегодня, 10:59
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Предприятия Тамбовской области, специализирующиеся на производстве готовых металлических изделий, демонстрируют впечатляющие темпы роста. За первые четыре месяца 2025 года объёмы производства в этом секторе увеличились на 163,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это абсолютный рекорд среди всех индустриальных отраслей региона.
Позитивную динамику также показало и металлургическое производство: оно выросло на 28%, что значительно выше среднего по стране уровня. Для сравнения, по данным статистики, в целом по России металлургическая отрасль за тот же период прибавила лишь 0,7%.
Эксперты связывают такой скачок с реализацией инвестиционных программ при участии государства. Благодаря механизмам поддержки, в том числе льготным займам из регионального Фонда развития промышленности, местные предприятия активно модернизируют производственные мощности, закупают современное оборудование, увеличивают выпуск продукции и решают кадровые задачи.
Общий индекс промышленного производства в Тамбовской области за январь–апрель 2025 года составил 103,3%, что также превышает среднероссийский показатель, остановившийся на отметке 101,2%. Это подтверждает устойчивость промышленного сектора региона и его способность развиваться даже в условиях общей экономической нестабильности.
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