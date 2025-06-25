Металлообработка в Тамбовской области стала лидером промышленного роста в 2025 году 0 Предприятия Тамбовской области, специализирующиеся на производстве готовых металлических изделий, демонстрируют впечатляющие темпы роста. За первые четыре месяца 2025 года объёмы производства в этом секторе увеличились на 163,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это абсолютный

В Тамбове восстанавливают детский городок «Лукоморье» 0 Администрация Тамбова объявила тендер на проведение работ по установке детского игрового комплекса и малых архитектурных форм по адресу Набережная, 32/2. Речь идёт о создании обновлённой версии тематической площадки «Лукоморье», ранее демонтированной из-за судебного конфликта. Начальная стоимость

Суд отказал в регистрации торговых павильонов в Мичуринске как недвижимости 0 ООО «Мичуринский центральный рынок» решило не обжаловать решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего предприятию в признании права собственности на семь торговых объектов общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров. Речь идёт о павильонах и кафе, расположенных на улицах

В Тамбове отметили 25-летие мировой юстиции и наградили лучших представителей судебной системы 0 В стенах правительства Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвящённое 25-летнему юбилею мировой юстиции — ключевого звена судебной системы, включающего мировых судей. Их деятельность играет важную роль в обеспечении справедливости и правового порядка, особенно в разрешении бытовых и

Тамбовская область завершила 2024 год с профицитом бюджета и наметила траекторию на 2025-й 0 Бюджет Тамбовской области за 2024 год исполнен с положительным сальдо — доходы составили 75,4 млрд рублей, тогда как расходы ограничились суммой в 73,4 млрд. Таким образом, регион завершил финансовый год с профицитом в 2 млрд рублей. Эти данные размещены на официальном сайте областной думы и прошли

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной 0 25 июня в Тамбове состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой Владимиру Павловичу Шолмову — героическому командиру времён Великой Отечественной войны, чьи боевые товарищи называли его не иначе как «нашим Александром Невским». Памятная табличка украсила фасад дома №73 на улице Советской, где

В реке Цна вновь зафиксировано загрязнение сточными водами 0 В Тамбовской области зафиксирован новый случай загрязнения водоёма — в этот раз речь идёт о реке Цне в районе садоводческих товариществ «Заречье» и «Дачное». Как сообщает региональное Министерство экологии и природных ресурсов, в воду попали сточные массы тёмного цвета с резким и отталкивающим

В школах Инжавинского округа выявлены нарушения в организации питания 0 Прокуратура Инжавинского района провела плановую проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в школьных столовых. По результатам надзорных мероприятий в ряде образовательных организаций были зафиксированы серьёзные нарушения, связанные с организацией питания учащихся.

Ветеран Николай Артёмов претендует на победу в проекте «Герои Тамбовщины» 0 25 июня в Тамбовской области станут известны окончательные результаты регионального кадрового проекта «Герои Тамбовщины». По итогам отборочных этапов в финальное собеседование прошли 182 участника. Это не только действующие участники специальной военной операции, но и те, кто уже завершил службу,

Суд снова приостановил дело экс-депутата Берстенёва 0 Ленинский районный суд Тамбова 22 мая в очередной раз приостановил уголовное дело против бывшего депутата городской Думы и экс-директора строительной компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва. Согласно материалам судебной картотеки, причиной стало наличие у подсудимого психического расстройства или

В Тамбовской области — два выпускника со 200 баллами на ЕГЭ 0 Подведены итоги основного периода Единого государственного экзамена в Тамбовской области. По официальным данным, 47 выпускников добились высшего результата — 100 баллов по одному из предметов. Особое внимание привлекли два ученика, которым удалось получить максимальные оценки сразу по двум

Тамбовская область подводит итоги ПМЭФ-2025 0 На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Главный результат — 13 инвестиционных соглашений на общую сумму 30

Жители посёлка «Комсомолец» пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог и света 0 В посёлке совхоза «Комсомолец» Тамбовского муниципального округа назревает социальная напряжённость: жители пожаловались на отсутствие дорог и уличного освещения, из-за чего населённый пункт становится недоступным в период дождей. Обращение поступило в приёмную председателя Следственного комитета

Тамбовским хлебозаводам грозит спад 0 Ситуация в хлебопекарной отрасли Тамбовской области вызывает серьёзную обеспокоенность. На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона временно исполняющий обязанности главы области Евгений Первышов заявил, что ряд хлебозаводов работает в убыток, а объёмы продаж хлеба продолжают

«Фекальное озеро» в Тамбове на контроле 0 В Тамбове началась официальная оценка масштабов и стоимости работ по ликвидации так называемого «фекального озера», образовавшегося на улице Бастионной из-за аварийного канализационного коллектора. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В Бондарском округе выявлены нарушения при закупках для малого бизнеса 0 Прокуратура Бондарского района Тамбовской области выявила нарушения законодательства о контрактной системе в деятельности одного из муниципальных учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ветеран из Тамбовской области принял участие в модном показе в Эрмитаже 0 Николай Артёмов, ветеран специальной военной операции из Тамбовской области, стал участником гала-показа адаптивной одежды, прошедшего 18 июня в Государственном Эрмитаже. Мероприятие стало финалом Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» и частью культурной программы

«Металл сервис» инвестирует 10,8 млрд рублей 0 На Петербургском международном экономическом форуме — 2025 врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал инвестиционное соглашение с компанией ООО «Металл сервис». Документ предусматривает создание нового промышленного производства стоимостью 10,8 млрд рублей, о чём глава региона сообщил

Концерт «Героям нашей земли» прошёл в госпитале для ветеранов в Тамбове 0 Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную деятельность, особенно с началом специальной военной операции. Одним из значимых событий стал концерт «Героям нашей земли», который прошёл в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн.

В Тамбове обсуждают киберугрозы и импортозамещение: стартовала IV конференция по информационной безопасности 0 В Тамбове начала работу IV межрегиональная конференция, посвящённая вопросам информационной безопасности и технологического импортозамещения. Мероприятие собрало более 200 участников — представителей органов власти, муниципалитетов, госструктур, частного сектора, а также учреждений образования и