Путин обсудил с Евгением Первышовым итоги полугодия и приоритеты развития Тамбовской области Комментариев: 0



Первышов, один из первых выпускников кадровой программы «Время героев», реализованной для участников специальной военной операции, доложил президенту о текущей социально-экономической ситуации в регионе. В частности, он отметил, что доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 24%. Путин, сравнив эти данные с предыдущими, подчеркнул, что ранее показатель был выше — на уровне 26%, и указал на необходимость восстановления динамики в аграрном секторе.



В числе других тем обсуждалось состояние жилищного строительства. По словам Первышова, в 2025 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 418 тысяч квадратных метров жилья. Президент обратил внимание на отставание в этой сфере и посоветовал не допускать просадок, особенно в таком социально значимом вопросе. Врио губернатора заверил, что уже предпринимаются шаги для удешевления и повышения привлекательности жилья для граждан.



Назначение Первышова на пост врио губернатора стало результатом его участия в программе «Время героев», в рамках которой он прошёл обучение и получил личное обещание президента о дальнейшем трудоустройстве. До участия в программе он руководил Краснодаром в качестве мэра, затем ушёл добровольцем на СВО, покинув Госдуму. За мужество был награждён орденом Мужества.



Встреча в Кремле стала не только подведением промежуточных итогов работы, но и обозначила приоритеты на ближайшее время: укрепление сельского хозяйства, стимулирование жилищного строительства и поддержание социально-экономической стабильности в Тамбовской области. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с рабочим докладом временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Глава государства поинтересовался, как проходит адаптация нового руководителя, назначенного на пост около полугода назад.Первышов, один из первых выпускников кадровой программы «Время героев», реализованной для участников специальной военной операции, доложил президенту о текущей социально-экономической ситуации в регионе. В частности, он отметил, что доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 24%. Путин, сравнив эти данные с предыдущими, подчеркнул, что ранее показатель был выше — на уровне 26%, и указал на необходимость восстановления динамики в аграрном секторе.В числе других тем обсуждалось состояние жилищного строительства. По словам Первышова, в 2025 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 418 тысяч квадратных метров жилья. Президент обратил внимание на отставание в этой сфере и посоветовал не допускать просадок, особенно в таком социально значимом вопросе. Врио губернатора заверил, что уже предпринимаются шаги для удешевления и повышения привлекательности жилья для граждан.Назначение Первышова на пост врио губернатора стало результатом его участия в программе «Время героев», в рамках которой он прошёл обучение и получил личное обещание президента о дальнейшем трудоустройстве. До участия в программе он руководил Краснодаром в качестве мэра, затем ушёл добровольцем на СВО, покинув Госдуму. За мужество был награждён орденом Мужества.Встреча в Кремле стала не только подведением промежуточных итогов работы, но и обозначила приоритеты на ближайшее время: укрепление сельского хозяйства, стимулирование жилищного строительства и поддержание социально-экономической стабильности в Тамбовской области.



