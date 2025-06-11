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Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»
Сегодня, 11:39
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12 июня, в День России, президент и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин провёл в Кремле встречу с участниками всероссийской программы «Время героев». Среди приглашённых на мероприятие был и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.
В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул, что проект направлен на формирование будущего страны через поддержку и развитие тех, кто проявил мужество и силу в зоне специальной военной операции. Программа помогает бойцам осваивать востребованные гражданские специальности, а сопровождение участников обеспечивают ведущие фигуры государства — представители администрации президента, министры, главы регионов, мэры и топ-менеджеры крупных компаний.
— Хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за доверие! Работаем с энтузиазмом вместе с участниками федеральной программы и с участниками нашей региональной инициативы «Герои Тамбовщины», — отметил Евгений Первышов во время встречи.
В Тамбовской области реализуется региональный аналог — программа «Герои Тамбовщины». Победителями станут до 70 человек, которых включат в резерв управленческих кадров области. Участники получат возможность пройти стажировку в органах власти и претендовать на должности в муниципальной службе.
Региональные власти рассчитывают, что такая инициатива станет не только стимулом для личного развития, но и позволит вовлечь в гражданскую жизнь тех, кто проявил себя в сложнейших обстоятельствах.
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