В Тамбове обсудили цифровизацию и кадровые вызовы дорожной отрасли Комментариев: 0



Открывая встречу, временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов подчеркнул важность обмена опытом с другими регионами и обозначил необходимость модернизации кадровой системы. Он отметил, что сегодня в Тамбовской области отсутствуют средние профессиональные учебные заведения, готовящие специалистов для дорожной отрасли, и назвал это критическим ограничением для дальнейшего развития инфраструктуры.



С докладом о перспективах Системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ) выступил заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Антон Журавлёв. Он подробно рассказал о нормативных изменениях, функциональности системы и её роли в цифровом контроле за дорожными объектами. По словам эксперта, СКДФ открывает новые горизонты в правовом регулировании и даёт реальные инструменты для разрешения спорных ситуаций.



Вопросам правового регулирования уделил внимание и представитель Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ» Павел Кирин. Его выступление касалось приоритетности применения техрегламентов и стандартов в практике правоприменения, особенно при возникновении юридических коллизий.



Современные технологии в проектировании и строительстве автодорог были представлены начальником ФКУ УПРДОР «Москва — Волгоград» Юрием Сорокиным и заместителем начальника управления научно-технических исследований и ИТ Федерального дорожного агентства Георгием Гончаровым. Спикеры подчеркнули значение инноваций в повышении долговечности и надёжности дорожной сети.



О проблемах проведения судебных экспертиз в дорожном строительстве рассказал директор центра НИ и научно-технических экспертиз ВГТУ Руслан Мясищев. Он отметил необходимость комплексного подхода, объединяющего технический и правовой анализ, а также создание независимых экспертных центров в регионах.



Депутат Тамбовской областной Думы Алексей Кочетков подчеркнул важность прошедшего семинара: «Приятно видеть, что вопросы инноваций, качества и подготовки кадров в сфере дорожного строительства сегодня находятся под пристальным вниманием руководства Тамбовской области. Уверен, что такие встречи должны стать постоянной практикой».



Фото: Правительство Тамбовской области В Тамбове прошёл региональный семинар «Дорожная деятельность на территории Тамбовской области. День качества», собравший ведущих специалистов дорожной сферы. В мероприятии приняли участие представители региональных и федеральных органов власти, инженерного и экспертного сообщества, образовательных учреждений и юридических организаций.Открывая встречу, временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов подчеркнул важность обмена опытом с другими регионами и обозначил необходимость модернизации кадровой системы. Он отметил, что сегодня в Тамбовской области отсутствуют средние профессиональные учебные заведения, готовящие специалистов для дорожной отрасли, и назвал это критическим ограничением для дальнейшего развития инфраструктуры.С докладом о перспективах Системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ) выступил заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Антон Журавлёв. Он подробно рассказал о нормативных изменениях, функциональности системы и её роли в цифровом контроле за дорожными объектами. По словам эксперта, СКДФ открывает новые горизонты в правовом регулировании и даёт реальные инструменты для разрешения спорных ситуаций.Вопросам правового регулирования уделил внимание и представитель Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ» Павел Кирин. Его выступление касалось приоритетности применения техрегламентов и стандартов в практике правоприменения, особенно при возникновении юридических коллизий.Современные технологии в проектировании и строительстве автодорог были представлены начальником ФКУ УПРДОР «Москва — Волгоград» Юрием Сорокиным и заместителем начальника управления научно-технических исследований и ИТ Федерального дорожного агентства Георгием Гончаровым. Спикеры подчеркнули значение инноваций в повышении долговечности и надёжности дорожной сети.О проблемах проведения судебных экспертиз в дорожном строительстве рассказал директор центра НИ и научно-технических экспертиз ВГТУ Руслан Мясищев. Он отметил необходимость комплексного подхода, объединяющего технический и правовой анализ, а также создание независимых экспертных центров в регионах.Депутат Тамбовской областной Думы Алексей Кочетков подчеркнул важность прошедшего семинара:Фото: Правительство Тамбовской области



