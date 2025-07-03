Плотина в Моршанске снова отстаёт от графика, власти бьют тревогу Комментариев: 0



Как сообщили в областном минэкологии, совместный осмотр объекта провели представители подрядчика ООО «Самара-Стройком», администрации города и надзорных органов. В центре внимания оказались текущие этапы работ и уровень соблюдения строительного графика.



На сегодняшний день ведутся работы по установке отгораживающих перемычек, погружению и извлечению шпунта, а также начат ремонт мостового переезда — его старт был дан лишь в середине июня. Однако уровень технической готовности остаётся низким — всего 41%. На строительной площадке работают лишь пять человек и один экскаватор, что выглядит несоразмерным масштабу объекта, финансируемого на 294 млн рублей из бюджетов разных уровней.



По результатам проверки подрядчику вновь рекомендовали срочно увеличить численность рабочих и ускорить темпы, чтобы успеть выполнить работы в срок. Администрации Моршанска, в свою очередь, посоветовали активизировать претензионную деятельность, если нарушения продолжатся.



Ремонт этой плотины уже давно напоминает затянувшийся сериал: ещё в сентябре 2024 года экологи фиксировали серьёзные срывы сроков, а в ноябре министр экологии Алла Албегова в ходе визита на объект прямо заявила о критическом состоянии и риске разрушения временной перемычки. Тогда же она подчеркнула отсутствие должного контроля качества бетона и слабую мобилизацию трудовых ресурсов. Между тем, подрядчик ранее заявлял о намерении завершить работы досрочно — за два года вместо трёх. Сегодня эти обещания выглядят несбыточными.



Особое беспокойство вызывает репутация самой строительной компании. ООО «Самара-Стройком» ранее уже фигурировало в скандале вокруг ремонта плотины в Тамбове, по итогам которого было возбуждено уголовное дело о хищении более 40 млн рублей. Несмотря на это, именно этой организации доверили столь значимый объект в Моршанске — от состояния плотины напрямую зависит безопасность жителей в период весеннего паводка.



На фоне затянувшихся сроков и слабой активности подрядчика власти вновь подчёркивают необходимость как можно скорее привести объект в безопасное состояние до наступления зимы. Однако, как отмечают наблюдатели, реальные всплески активности на объекте по-прежнему совпадают с визитами контролёров — а не с графиками выполнения работ.



Фото: Министерство экологии Тамбовской области История с капитальным ремонтом аварийной плотины на реке Цне в Моршанске получила очередное продолжение — и вновь не самое обнадёживающее. По поручению врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрия Сомова объект вновь был проверен инженером строительного контроля. Главный вывод остался прежним: существенное отставание от графика сохраняется.Как сообщили в областном минэкологии, совместный осмотр объекта провели представители подрядчика ООО «Самара-Стройком», администрации города и надзорных органов. В центре внимания оказались текущие этапы работ и уровень соблюдения строительного графика.На сегодняшний день ведутся работы по установке отгораживающих перемычек, погружению и извлечению шпунта, а также начат ремонт мостового переезда — его старт был дан лишь в середине июня. Однако уровень технической готовности остаётся низким — всего 41%. На строительной площадке работают лишь пять человек и один экскаватор, что выглядит несоразмерным масштабу объекта, финансируемого на 294 млн рублей из бюджетов разных уровней.По результатам проверки подрядчику вновь рекомендовали срочно увеличить численность рабочих и ускорить темпы, чтобы успеть выполнить работы в срок. Администрации Моршанска, в свою очередь, посоветовали активизировать претензионную деятельность, если нарушения продолжатся.Ремонт этой плотины уже давно напоминает затянувшийся сериал: ещё в сентябре 2024 года экологи фиксировали серьёзные срывы сроков, а в ноябре министр экологии Алла Албегова в ходе визита на объект прямо заявила о критическом состоянии и риске разрушения временной перемычки. Тогда же она подчеркнула отсутствие должного контроля качества бетона и слабую мобилизацию трудовых ресурсов. Между тем, подрядчик ранее заявлял о намерении завершить работы досрочно — за два года вместо трёх. Сегодня эти обещания выглядят несбыточными.Особое беспокойство вызывает репутация самой строительной компании. ООО «Самара-Стройком» ранее уже фигурировало в скандале вокруг ремонта плотины в Тамбове, по итогам которого было возбуждено уголовное дело о хищении более 40 млн рублей. Несмотря на это, именно этой организации доверили столь значимый объект в Моршанске — от состояния плотины напрямую зависит безопасность жителей в период весеннего паводка.На фоне затянувшихся сроков и слабой активности подрядчика власти вновь подчёркивают необходимость как можно скорее привести объект в безопасное состояние до наступления зимы. Однако, как отмечают наблюдатели, реальные всплески активности на объекте по-прежнему совпадают с визитами контролёров — а не с графиками выполнения работ.Фото: Министерство экологии Тамбовской области



