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Ремонт плотины начнут в текущем году

Вчера, 18:55
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Ремонт плотины начнут в текущем году Работы на плотине в Пригородном лесу, построенной в 1974 году, и не подвергавшейся капитальному ремонту в течение более чем 50 лет, начнутся в текущем году. Об этом сообщил и.о. министра экологии Вячеслав Хоменко, в ходе брифинга. Ранее вопрос об этом объекте был поднят, однако, как отмечает министр, не было предпринято достаточно мер для его восстановления.

В 2019 году были проведены работы по замене подвижных щитов, которые регулируют уровень реки. Однако в 2022 году было обнаружено, что вода начала подмывать грунт под плотиной, что представляло угрозу размывания. Состояние объекта было признано аварийным, и было принято решение о капитальном ремонте. Для этого сооружение частично демонтировали, что привело к понижению уровня воды.

Текущее падение уровня воды, которое наблюдается в настоящее время, обусловлено не только техническим фактором, но и природным явлением - ранним паводком. Промерзание почвы и активное таяние снега не позволили впитывать талую воду, и она ушла в низины. Одновременно подземные воды и донные родники не имели подпитки, что привело к снижению водности рек, прудов и озер почти по всему региону.

В прошлом году, когда уровень воды упал, местные жители установили временную перемычку, однако правоохранительные органы признали такие действия незаконными. Стоит отметить, что проведение работ на водном объекте возможно только при условии предварительного согласования.

Фото: архив РИА «ТОП68»
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