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В Котовске возбудили уголовное дело после гибели трёх рабочих на производстве
Сегодня, 10:41
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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту трагического инцидента на одном из промышленных предприятий Котовска, где в результате аварии погибли три человека, ещё трое получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Следователи квалифицировали происшествие по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование проводится с привлечением специализированной следственной группы, действия которой лично координирует руководитель управления Александр Полшаков.
В настоящее время на месте происшествия продолжается осмотр, допрашиваются очевидцы и сотрудники предприятия, уточняются обстоятельства происшествия. Цель — установить причины трагедии и выявить возможные нарушения в соблюдении норм промышленной безопасности.
Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов, в ночь на 3 июля на территории предприятия произошло возгорание, которое было оперативно локализовано. Однако избежать человеческих жертв не удалось — трое рабочих скончались, двое пострадавших были госпитализированы, ещё один получил помощь амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка.
Расследование продолжается. Власти обещают обеспечить контроль за оказанием помощи семьям погибших и пострадавших, а также провести проверку соблюдения техники безопасности на аналогичных объектах в регионе.
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