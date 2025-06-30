«Новые люди» и ветераны боевых действий Тамбовской области провели акцию памяти Комментариев: 0



Несмотря на сильный ливень, церемония памяти погибших воинов прошла в назначенное время. У мемориала на Гоголевской собрались десятки мичуринцев, среди которых ветераны боевых действий, депутаты, представители исполнительной власти, общественных организаций и политических партий.



— Сегодняшняя акция памяти — это наш общий долг перед теми, кто отдал жизни за Родину, — подчеркнул секретарь отделения партии «Новые люди» Евгений Коркищенко. — Мы, как политическая сила, считаем своей обязанностью поддерживать ветеранские организации в их благородном деле патриотического воспитания молодежи.



Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам был открыт в Мичуринске 24 декабря 1989 года к 10-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. В 2022 году монументальную композицию украсила новая скульптурная деталь – бронзовая статуя российского солдата.



— Воспитывать нужно обязательно. Даже в любую школу придите, спросите, кто герой Афганистана, они не знают. Кто герой Чечни, они не знают. Когда началась Афганская война, когда закончилась, не знают, — говорит председатель правления Мичуринского местного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Волков, который возглавляет объединение уже 30 лет.



— В нашей организации всего около 500 человек, из них 50 ветеранов с боевым опытом. Каждую неделю мы проводим встречи со школьниками — отдаем план в отдел образования, и каждую неделю приходят дети, по 20 человек. Ветеран рассказывает о службе, показывает оружие. Это живое общение, живая память. Без этого дети вырастут, не зная своих героев.



Игорь Волков вручил ветеранам грамоты, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи. К мемориалу легли венки и живые цветы, а затем все участники церемонии почтили память погибших в боях минутой молчания.



После торжественной церемонии у мемориала состоялся молебен. Его провел помощник благочинного по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Мичуринского благочиния иерей Олег Ширшов.



— Память о героях должна передаваться из поколения в поколение — только так мы сохраним связь времен и воспитаем достойных граждан России, — резюмировал Евгений Коркищенко.









В Мичуринске 1 июля состоялось мероприятие, посвященное чествованию ветеранов боевых действий. Инициатором акции памяти выступило Мичуринское местное отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», мероприятие поддержали администрация Мичуринска и Мичуринского муниципального округа, а также тамбовское отделение партии «Новые люди».Несмотря на сильный ливень, церемония памяти погибших воинов прошла в назначенное время. У мемориала на Гоголевской собрались десятки мичуринцев, среди которых ветераны боевых действий, депутаты, представители исполнительной власти, общественных организаций и политических партий.— Сегодняшняя акция памяти — это наш общий долг перед теми, кто отдал жизни за Родину, — подчеркнул секретарь отделения партии «Новые люди» Евгений Коркищенко. — Мы, как политическая сила, считаем своей обязанностью поддерживать ветеранские организации в их благородном деле патриотического воспитания молодежи.Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам был открыт в Мичуринске 24 декабря 1989 года к 10-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. В 2022 году монументальную композицию украсила новая скульптурная деталь – бронзовая статуя российского солдата.— Воспитывать нужно обязательно. Даже в любую школу придите, спросите, кто герой Афганистана, они не знают. Кто герой Чечни, они не знают. Когда началась Афганская война, когда закончилась, не знают, — говорит председатель правления Мичуринского местного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Волков, который возглавляет объединение уже 30 лет.— В нашей организации всего около 500 человек, из них 50 ветеранов с боевым опытом. Каждую неделю мы проводим встречи со школьниками — отдаем план в отдел образования, и каждую неделю приходят дети, по 20 человек. Ветеран рассказывает о службе, показывает оружие. Это живое общение, живая память. Без этого дети вырастут, не зная своих героев.Игорь Волков вручил ветеранам грамоты, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи. К мемориалу легли венки и живые цветы, а затем все участники церемонии почтили память погибших в боях минутой молчания.После торжественной церемонии у мемориала состоялся молебен. Его провел помощник благочинного по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Мичуринского благочиния иерей Олег Ширшов.— Память о героях должна передаваться из поколения в поколение — только так мы сохраним связь времен и воспитаем достойных граждан России, — резюмировал Евгений Коркищенко.



