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Игорь Волков: жизнь, посвящённая памяти героев и поддержке ветеранов

Сегодня, 12:37
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Игорь Волков: жизнь, посвящённая памяти героев и поддержке ветерановСегодня отмечает свой день рождения председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков. Под его руководством организация активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, увековечиванием памяти героев и поддержкой ветеранов боевых действий и их семей.

Одним из значимых проектов под его руководством стало создание музейной комнаты боевой славы, где собраны фотографии, письма и личные вещи земляков, участвовавших в различных военных конфликтах. Этот музей стал центром патриотического воспитания молодежи, проводя экскурсии и встречи с ветеранами.

Кроме того, под руководством члена организации Сергея Пальчика было организовано более 20 отправок гуманитарной помощи в зону проведения СВО, в которых участвовали более 50 ветеранов боевых действий.

Игорь Иванович также уделяет особое внимание установке мемориальных досок и баннеров в честь героев-земляков, отдавших свои жизни в различных военных конфликтах. За последние годы было установлено более 60 таких мемориальных досок, что позволило увековечить память о воинах и сплотить сообщество вокруг сохранения исторической памяти.

Желаем Игорю Ивановичу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его благородной деятельности на благо ветеранов и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Редакция ИА «Тамбов-информ»
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