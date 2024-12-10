Итоги работы Мичуринского отделения ветеранов Афганистана за 2024 год Комментариев: 0



Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» подвело итоги работы за 2024 год. Организация отметилась активным участием в социальной, военно-патриотической и мемориальной деятельности.



Социальная поддержка и помощь участникам СВО



Проведен бильярдный турнир, в котором участвовали 12 ветеранов боевых действий, а на призовые средства приобретены необходимые приборы для участников СВО.

Организована экскурсия для представителей ВКС России в музейной комнате «Боевой Славы».

Более 20 гуманитарных отправок в зону СВО организовал председатель отделения Сергей Пальчик, при поддержке 50 ветеранов.



Военно-патриотическое воспитание



Организовано более 20 встреч и экскурсий с участием 40 ветеранов боевых действий и свыше 500 школьников и студентов. Среди ключевых мероприятий:



Турнир по волейболу в г. Моршанске, конкурс рисунков, посвященный 106-й годовщине погранвойск, и областная военно-патриотическая игра «В зоне повышенного внимания».

Торжественные церемонии и конкурсы, включая смотр-конкурс «Песни и строя» и посвящение в кадеты воспитанников детского сада.



Мемориальная работа



Установлено 10 мемориальных досок и 2 баннера в честь героев.

Выпущено три новых издания «Книги Памяти».



Организация памятных мероприятий



Отделение приняло участие в праздновании Дня Победы, Дня ветерана боевых действий, Дня ВДВ, а также Всероссийской акции «Боевой расчет».



В марте 2024 года организация под руководством И.И. Волкова удостоилась премии «Общественное признание», что стало признанием ее вклада в развитие ветеранского движения и патриотического воспитания молодежи.



Мичуринское отделение продолжает активно поддерживать ветеранов и вносить вклад в укрепление патриотизма и исторической памяти. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» подвело итоги работы за 2024 год. Организация отметилась активным участием в социальной, военно-патриотической и мемориальной деятельности.Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» подвело итоги работы за 2024 год. Организация отметилась активным участием в социальной, военно-патриотической и мемориальной деятельности.Проведен бильярдный турнир, в котором участвовали 12 ветеранов боевых действий, а на призовые средства приобретены необходимые приборы для участников СВО.Организована экскурсия для представителей ВКС России в музейной комнате «Боевой Славы».Более 20 гуманитарных отправок в зону СВО организовал председатель отделения Сергей Пальчик, при поддержке 50 ветеранов.Организовано более 20 встреч и экскурсий с участием 40 ветеранов боевых действий и свыше 500 школьников и студентов. Среди ключевых мероприятий:Турнир по волейболу в г. Моршанске, конкурс рисунков, посвященный 106-й годовщине погранвойск, и областная военно-патриотическая игра «В зоне повышенного внимания».Торжественные церемонии и конкурсы, включая смотр-конкурс «Песни и строя» и посвящение в кадеты воспитанников детского сада.Установлено 10 мемориальных досок и 2 баннера в честь героев.Выпущено три новых издания «Книги Памяти».Отделение приняло участие в праздновании Дня Победы, Дня ветерана боевых действий, Дня ВДВ, а также Всероссийской акции «Боевой расчет».В марте 2024 года организация под руководством И.И. Волкова удостоилась премии «Общественное признание», что стало признанием ее вклада в развитие ветеранского движения и патриотического воспитания молодежи.Мичуринское отделение продолжает активно поддерживать ветеранов и вносить вклад в укрепление патриотизма и исторической памяти.



