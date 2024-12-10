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Итоги работы Мичуринского отделения ветеранов Афганистана за 2024 год
Вчера, 16:43
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Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» подвело итоги работы за 2024 год. Организация отметилась активным участием в социальной, военно-патриотической и мемориальной деятельности.
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» подвело итоги работы за 2024 год. Организация отметилась активным участием в социальной, военно-патриотической и мемориальной деятельности.
Социальная поддержка и помощь участникам СВО
Проведен бильярдный турнир, в котором участвовали 12 ветеранов боевых действий, а на призовые средства приобретены необходимые приборы для участников СВО.
Организована экскурсия для представителей ВКС России в музейной комнате «Боевой Славы».
Более 20 гуманитарных отправок в зону СВО организовал председатель отделения Сергей Пальчик, при поддержке 50 ветеранов.
Военно-патриотическое воспитание
Организовано более 20 встреч и экскурсий с участием 40 ветеранов боевых действий и свыше 500 школьников и студентов. Среди ключевых мероприятий:
Турнир по волейболу в г. Моршанске, конкурс рисунков, посвященный 106-й годовщине погранвойск, и областная военно-патриотическая игра «В зоне повышенного внимания».
Торжественные церемонии и конкурсы, включая смотр-конкурс «Песни и строя» и посвящение в кадеты воспитанников детского сада.
Мемориальная работа
Установлено 10 мемориальных досок и 2 баннера в честь героев.
Выпущено три новых издания «Книги Памяти».
Организация памятных мероприятий
Отделение приняло участие в праздновании Дня Победы, Дня ветерана боевых действий, Дня ВДВ, а также Всероссийской акции «Боевой расчет».
В марте 2024 года организация под руководством И.И. Волкова удостоилась премии «Общественное признание», что стало признанием ее вклада в развитие ветеранского движения и патриотического воспитания молодежи.
Мичуринское отделение продолжает активно поддерживать ветеранов и вносить вклад в укрепление патриотизма и исторической памяти.
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