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«Российский союз ветеранов Афганистана» стал лауреатом премии «Общественное признание – 2023»
Сегодня, 10:22
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В Тамбовском государственном академическом драматическом театре состоялась церемония награждения лауреатов премии «Общественное признание — 2023».
Премия «Общественное признание» учреждена Общественной палатой Тамбовской области в 2014 году. С 2015 года носит имя известного тамбовского ученого, педагога, первого председателя региональной Общественной палаты профессора Владимира Окатова. Ее удостаиваются граждане и общественные организации, внесшие значительный вклад в общественную жизнь региона.
В этом году лауреатом в номинации «Юридическое лицо/общественная (некоммерческая) организация» стала наша ветеранская организация - Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
Дипломы и памятные статуэтки лауреатам вручили ректор Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования, доктор философских наук, профессор Ирина Налетова и руководитель кафедры политологии, социологии и международных процессов ТГУ имени Г.Р. Державина, доцент Александр Окатов – дочь и сын Владимира Окатова.
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» существует с 1999 г. Ее бессменным руководителем является Игорь Иванович Волков. Ветеранское движение занимается военно – патриотической работой с молодежью, устанавливает баннеры героям - землякам и мемориальные доски погибшим воинам, поддерживает связь с семьями погибших солдат и помогает им, выпускает печатные издания патриотической направленности, организовывает мероприятия, посвященные дням воинской славы.
Мы очень рады получить такую высокую оценку своей деятельности.
ММО ТО ООО «РСВА»
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