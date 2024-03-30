«Российский союз ветеранов Афганистана» стал лауреатом премии «Общественное признание – 2023»

В Тамбовской области стартовал проект по производству беспилотных комбайнов 0 В Тамбовской области стартовал совместный проект с Белоруссией по производству беспилотных комбайнов, реализуемый на базе предприятия "Титан" в партнерстве с белорусским заводом "Гомсельмаш". Основная цель проекта заключается в импортозамещении в сфере сельскохозяйственного машиностроения и

Фирменный поезд Тамбов - Москва будет следовать ежедневно до середины декабря 0 Популярный маршрут фирменного поезда №31/32, следующего из Тамбова в Москву и обратно, сохранит свою ежедневную частоту. Согласно новому графику, отправление из Тамбова намечено на 21:20, с прибытием на Павелецкий вокзал в Москве в 6:28 утра. Обратный маршрут из столицы начнется в 22:00, а прибытие

Вначале года в Тамбовской области смертность превысила рождаемость в три раза 0 Тамбовстат опубликовал данные о естественном движении населения в январе 2024 года. В этом месяце в Тамбовской области появилось на свет 500 новорожденных, что на 18 младенцев (3,4%) меньше, чем в январе 2023 года. Одновременно смертность в регионе выросла почти на 13%, достигнув числа в 1,5 тысячи

В Тамбовской области усилят защищенность учреждений культуры, спорта и торговли 0 Глава региона Максим Егоров провел совещание областной антитеррористической комиссии, на котором были обсуждены вопросы повышения безопасности граждан во время массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта, а также в крупных торговых центрах.

Дом купца Аносова в Тамбове отремонтируют 0 Проектная документация на сохранение архитектурного памятника «Ансамбль усадьбы купца Аносова» на улице Советской, 66 в Тамбове была утверждена Региональным департаментом по государственной охране культурного наследия. Также внесены изменения в предыдущую документацию о ремонтных работах.

Владимир Репин назначен на новый срок 0 На тридцать девятом заседании Тамбовской областной Думы, состоявшемся сегодня, 29 марта, было принято решение о переизбрании Владимира Репина на должность Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности 0 Город Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности в погоне за быстрым заполнением бюджета, постепенно теряя свою неповторимую идентичность. Такое мнение высказал депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, который получил обращение жителей города

Чиновника из Тамбовской области подозревают в разглашении гостайны 0 Согласно информации, предоставленной пресс-службой областного УФСБ, житель Тамбовской области - должностное лицо, стал фигурантом уголовного дела по обвинению в разглашении государственной тайны. В результате проведённых расследований установлено, что подозреваемый, занимающий должность начальника

В реку Жигалка в Тамбове сбрасывают канализационные стоки 0 Местные жители в социальных сетях выразили недовольство из-за сброса канализационных стоков в одну из исторических рек Тамбова – Жигалку. Обратили внимание, что стоки поступают с территории строительной площадки около Ахлебиновской рощи. Специалисты из регионального министерства экологии сегодня,

УФАС включило «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков 0 УФАС Тамбовской области, в ответ на жалобу Дирекции благоустройства и озеленения, внесло ООО «Стинэк» в список недобросовестных поставщиков. Это решение было вызвано решением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда о расторжении контракта на работы по благоустройству сквера по улице

Прокуратура через суд обязала администрацию Тамбова снести аварийные дома 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова сообщила, что через суд обязала администрацию снести аварийные дома.

Артем Александров: «Проблемы в сфере дорожного хозяйства требуют немедленного решения» 0 На заседании Тамбовской городской Думы, прошедшем 27 марта, был обсужден вопрос о состоянии дорог. Председатель комитета по ЖКХ и лидер фракции КПРФ Артём Александров, выразил озабоченность тем, что некоторые дорожные участки начинают разрушаться ещё в гарантийный период, вспомнив проблемы на

Поздравляем с юбилеем руководителя ММО ТО ООО «РСВА» И.И. Волкова 0 Сегодня свой юбилей отмечает Председатель Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — Игорь Иванович Волков.

В Тамбове пока не утвердили план ремонта дорог 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы были внесены изменения в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Основные изменения касаются увеличения внебюджетного финансирования на 438 миллионов рублей. Из этой суммы 300 миллионов рублей будет направлено на формирование

«РКС-Тамбов» не успевает в срок отремонтировать коллектор на Набережной 0 Ремонт большого старого коллектора на набережной в Тамбове снова затягивается. Согласно заявлению «РКС-Тамбов», новый срок окончания работ намечен на конец 2024 года, с началом строительно-монтажных работ в апреле.

В области приняты новые правила содержания домашних животных 0 На территории Тамбовской области региональным департаментом ветеринарии были утверждены новые стандарты для содержания и выгула домашних животных в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

В Тамбовской области подвели итоги муниципальной реформы 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров подвел итоги муниципальной реформы на оперативном совещании в Правительстве региона. В своем телеграм-канале он отметил, что Тамбовская область стала одним из первых регионов, которые реализовали такие масштабные преобразования в течение всего 2023 года.

Проект решения о концессии с «ОРЭС-Тамбов» снова отправили на доработку 0 Состоялось новое заседание комитетов Тамбовской городской Думы, где обсуждался проект решения о заключении концессионного соглашения с АО «ОРЭС-Тамбов», предполагающего передачу электросетевого хозяйства города в концессию без проведения конкурсных процедур.

В Тамбовский области потеплеет до +17 градусов 0 К концу недели в Тамбовской области ожидается потепление до +17 градусов.