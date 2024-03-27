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Поздравляем с юбилеем руководителя ММО ТО ООО «РСВА» И.И. Волкова
Вчера, 10:59
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Сегодня свой юбилей отмечает Председатель Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — Игорь Иванович Волков.
Игорь Иванович вместе с товарищами вносит неоценимый вклад в пропаганду подвига участников войны в Афганистане и других локальных конфликтов. Под его началом местная ветеранская организация оказывает большую практическую помощь десяткам ветеранов и членам семей, погибших при выполнении интернационального долга. В сферу деятельности организации входит и военно-мемориальная работа, издание книг памяти.
Сегодня ветеранская организация под его началом активно помогает солдатам в зоне СВО. Ветераны боевых действий, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» понимают, как сложно сейчас на передовой нашим бойцам и помогают им.
Присоединяемся к поздравлениям, желаем крепкого здоровья и исполнения всех намеченных планов!
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