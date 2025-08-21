|
«Дормострой» под угрозой банкротства: десятки исков на сотни миллионов
Сегодня, 18:38
ООО «Дормострой», один из крупнейших дорожных подрядчиков Тамбовской области, столкнулся с чередой судебных процессов, пишет деловое издание «Вердикт». Общая сумма исков в арбитражных судах превышает 694 млн рублей.
В Тамбове московское ООО «Дельта» требует признать компанию банкротом из-за долга в 25,3 млн рублей за поставки и начисленных штрафов. В Москве подрядчику вменяют задолженность в 78 млн и ещё около 7 млн по аренде. В регионах заявлены претензии на миллионы рублей за невыполненные работы и неоплаченные поставки — от нефтепродуктов до установки светофора.
Дополняют картину и уголовные дела о мошенничестве при ремонте дорог на сотни миллионов рублей. Как отмечает «Вердикт», на фоне падения прибыли и зависимости от заёмных средств будущее «Дормостроя» остаётся под вопросом.
Фото: кадр из видео «Народного Фронта»
