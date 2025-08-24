ФНС добивается банкротства «Волковского спиртзавода» с долгом более 214 млн рублей Комментариев: 0



Это уже вторая попытка признать завод несостоятельным. Впервые ФНС подала иск в 2020 году на сумму 145 млн рублей. Тогда задолженность была погашена компанией «Тамбовстарстрой», выкупившей территорию спиртзавода с целью последующей жилой застройки.



С 2023 года предприятие формально находится в процедуре банкротства, однако окончательное решение суда пока не принято.



В настоящее время собственником земли бывшего спиртзавода является «Тамбовстарстрой». По данным местных СМИ, большая часть старых построек уже демонтирована. На освободившемся участке планируется возведение трёх жилых домов с подземной парковкой и собственной котельной. Проект также предусматривает благоустройство набережной реки Цны — обустройство пляжа и лодочной станции. Площадь застройки составит около 20 тыс. кв. м, а общая площадь жилья — порядка 17 тыс. кв. м.



