ФНС добивается банкротства «Волковского спиртзавода» с долгом более 214 млн рублей
Вчера, 20:15
Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 1 сентября заседание по делу о банкротстве ЗАО «Волковский спиртзавод». Как следует из данных «Электронного правосудия», инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба, чьи требования к предприятию составляют 214,1 млн рублей.
Это уже вторая попытка признать завод несостоятельным. Впервые ФНС подала иск в 2020 году на сумму 145 млн рублей. Тогда задолженность была погашена компанией «Тамбовстарстрой», выкупившей территорию спиртзавода с целью последующей жилой застройки.
С 2023 года предприятие формально находится в процедуре банкротства, однако окончательное решение суда пока не принято.
В настоящее время собственником земли бывшего спиртзавода является «Тамбовстарстрой». По данным местных СМИ, большая часть старых построек уже демонтирована. На освободившемся участке планируется возведение трёх жилых домов с подземной парковкой и собственной котельной. Проект также предусматривает благоустройство набережной реки Цны — обустройство пляжа и лодочной станции. Площадь застройки составит около 20 тыс. кв. м, а общая площадь жилья — порядка 17 тыс. кв. м.
«Волковский спиртзавод» был основан в начале XX века и долгие годы являлся одним из ведущих производителей ликёро-водочной продукции в Тамбовской области. В советский период предприятие выпускало спирт и ликёро-водочные изделия для внутреннего рынка и экспорта. В 1990-е годы завод прошёл через приватизацию и несколько смен собственников, однако постепенное сокращение производства, нарастающие долги и кризисная ситуация привели его к упадку.
