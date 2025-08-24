Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

ФНС добивается банкротства «Волковского спиртзавода» с долгом более 214 млн рублей

ФНС добивается банкротства «Волковского спиртзавода» с долгом более 214 млн рублей

Вчера, 20:15
Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 1 сентября заседание по делу о банкротстве ЗАО «Волковский спиртзавод». Как следует из данных «Электронного правосудия», инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба, чьи требования к предприятию составляют 214,1 млн рублей.

Это уже вторая попытка признать завод несостоятельным. Впервые ФНС подала иск в 2020 году на сумму 145 млн рублей. Тогда задолженность была погашена компанией «Тамбовстарстрой», выкупившей территорию спиртзавода с целью последующей жилой застройки.

С 2023 года предприятие формально находится в процедуре банкротства, однако окончательное решение суда пока не принято.

В настоящее время собственником земли бывшего спиртзавода является «Тамбовстарстрой». По данным местных СМИ, большая часть старых построек уже демонтирована. На освободившемся участке планируется возведение трёх жилых домов с подземной парковкой и собственной котельной. Проект также предусматривает благоустройство набережной реки Цны — обустройство пляжа и лодочной станции. Площадь застройки составит около 20 тыс. кв. м, а общая площадь жилья — порядка 17 тыс. кв. м.

«Волковский спиртзавод» был основан в начале XX века и долгие годы являлся одним из ведущих производителей ликёро-водочной продукции в Тамбовской области. В советский период предприятие выпускало спирт и ликёро-водочные изделия для внутреннего рынка и экспорта. В 1990-е годы завод прошёл через приватизацию и несколько смен собственников, однако постепенное сокращение производства, нарастающие долги и кризисная ситуация привели его к упадку.
В Тамбове снова сорваны сроки ремонта перекрёстка Карла Маркса и Пензенской

Вчера, 18:12
0
Перекрёсток улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове, который власти обещали открыть для движения 25 августа, остаётся перекрытым. На проезжей части до сих пор зияют провалы, а сроки восстановления дороги остаются неизвестными. Работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов», в очередной раз не завершены

«ДСУ-2» оспаривает доначисления налоговой на сотни миллионов рублей

Вчера, 17:25
0
ЗАО «ДСУ-2», один из крупных дорожных подрядчиков Тамбовской области, пытается через суд отменить результаты выездной проверки за 2022 год. Арбитражный суд региона приостановил действие решения УФНС по Тамбовской области от 24 апреля 2025 года о привлечении компании к ответственности до вступления

Городскую программу модернизации мостов предложил создать в Тамбове депутат Александров

24 августа 2025
0
Депутат городской думы Артём Александров выступил с инициативой разработки комплексной программы по ремонту и модернизации мостов в Тамбове. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Поводом для предложения стало недавнее обрушение пешеходного моста через Студенец. «Хорошо, что проблему

Тамбовчане смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги

24 августа 2025
0
На Госуслугах можно получать уведомления о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, а также о НДФЛ в электронном виде. Документы буду доступны в личных кабинетах зарегистрированных на портале налогоплательщиков.

«Дормострой» под угрозой банкротства: десятки исков на сотни миллионов

23 августа 2025
0
ООО «Дормострой», один из крупнейших дорожных подрядчиков Тамбовской области, столкнулся с чередой судебных процессов, пишет деловое издание «Вердикт». Общая сумма исков в арбитражных судах превышает 694 млн рублей. В Тамбове московское ООО «Дельта» требует признать компанию банкротом из-за долга

В Мичуринске прошёл фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих»

23 августа 2025
0
В минувшие выходные на набережной ландшафтного парка «Мичуринское подгорье» состоялся Региональный фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих». Организаторами мероприятия выступили Тамбовское региональное общественное движение социально-гуманитарной помощи «ЛИРА», региональное

Мичуринские ветераны отправили гуманитарную помощь и автомобиль УАЗ в зону СВО

22 августа 2025
0
В августе члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вместе с волонтёрами движения «Фронт 68» организовали отправку очередной партии гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

Дело экс-ректора МичГАУ о хищении более 12 млн рублей передано в суд

22 августа 2025
0
Прокуратура Тамбовской области направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Мичуринского государственного аграрного университета. Экс-ректор вуза Вадим Бабушкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его бывшие коллеги — Галина

В Тамбове изменили схему работы общественного транспорта

22 августа 2025
0
Администрация Тамбова объявила о масштабной оптимизации маршрутной сети. Изменения коснулись западных районов города. Полностью отменены четыре маршрута: автобус № 35 «Сенько – ОАО „Пигмент“», автобус № 46 «Магистральная – Островитянова», автобус № 48 «Сенько – Магистральная», троллейбус № 20

В Тамбовской области компанию обязали выплатить более 1,3 млн рублей за незаконную добычу песка

21 августа 2025
0
В Тамбовской области компанию обязали выплатить более 1,3 млн рублей за незаконную добычу песка

Учредителей «Завком-Инжиниринг» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 42 млн рублей

21 августа 2025
0
Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области выявило новый эпизод в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств: учредители ООО «Завком-Инжиниринг» могут быть причастны к незаконному выводу валюты за границу.

В Тамбове полиция проверяет инцидент с разбитым стеклом автобуса у остановки «Дом художника»

21 августа 2025
0
В социальных сетях распространилась фотография автобуса с разбитым стеклом и сообщения о возможной стрельбе по транспортному средству в районе остановки «Дом художника» в Тамбове.

Жильцы аварийного дома-памятника в Тамбове пожаловались на невозможность расселения

20 августа 2025
0
В Тамбове жители аварийного дома на ул. Карла Маркса, 154, которому присвоен статус объекта культурного наследия, рассказали о крайне тяжелых условиях проживания. По данным регионального отделения «Народного фронта», в здании, построенном в 1917 году, сгнили батареи, протекает крыша, а на стенах

В Тамбовской области Роспотребнадзор выявил нарушения качества питьевой воды и направил 24 иска в суд

20 августа 2025
0
Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил нарушения санитарных норм в сфере водоснабжения и подал в суд 24 исковых заявления. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В Тамбовской области утвердили единые требования к школьной форме

20 августа 2025
0
С 14 августа в Тамбовской области вступили в силу типовые требования к школьной одежде. Соответствующий приказ Минобразования и науки региона закрепил единые базовые нормы, при этом каждая школа самостоятельно утверждает конкретный вид формы в рамках установленных стандартов.

Минстрой Тамбовской области подал в суд на подрядчика из Москвы за срыв контракта на строительство жилья

19 августа 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск регионального министерства градостроительства и архитектуры к московскому ООО «Гражданспецстрой». Сумма требований составляет 56,4 млн рублей. Первое заседание назначено на 25 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

Долги за ЖКХ в Тамбовской области превысили 6,4 млрд рублей

19 августа 2025
0
Задолженность жителей Тамбовской области за услуги ЖКХ на 1 июля 2025 года составила более 1,82 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-губернатора Евгений Зименко на планерке в региональном правительстве 18 августа.

«Тамбовские литейные технологии» расширяют производство с поддержкой Фонда развития промышленности

19 августа 2025
0
ООО «Тамбовские литейные технологии» реализует инвестиционный проект по расширению производства стоимостью 52 млн рублей. Из них 41 млн предоставлен Фондом развития промышленности Тамбовской области в виде льготного займа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Тамбовской области женщина через суд добилась компенсации за неоплаченные лекарства

18 августа 2025
0
Прокуратура Сосновского района Тамбовской области защитила права местной жительницы, которой не предоставляли положенные по закону бесплатные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Школы Тамбовской области переходят на триместровую систему обучения

18 августа 2025
0
С началом нового учебного года часть школ Тамбовской области будет работать по триместровой системе. Теперь учебный процесс организован по схеме «5+1»: пять недель занятий и неделя каникул. Таким образом, вместо привычных четырёх каникулярных периодов у школьников появятся шесть.
