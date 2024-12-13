В Тамбове построят элитный жилой комплекс с набережной и пляжем 0 Власти Тамбова планируют заключить договор с ООО «СЗ „Тамбовстарстрой“» на комплексное развитие территории между улицами Андреевской и Уборевича. На участке площадью около 20 тысяч квадратных метров в течение 10 лет появится элитный жилой комплекс.

В Тамбовской области выбрали лучших участковых уполномоченных полиции 0 На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений подвели итоги регионального конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Тамбовской области». Победителями стали старший лейтенант полиции Горячев из Уварова и капитан полиции Виталий Шевяков из Мичуринска.

Вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024» прошёл в Тамбове 0 В Тамбовском областном краеведческом музее состоялся вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024», организованный Центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон». Мероприятие было посвящено теме семейных ценностей в индийской традиции и прошло в рамках Года семьи.

Депутат обратился в прокуратуру из-за состояния дороги на Андреевской улице 0 В южной части Тамбова нарастает конфликт, связанный с неудовлетворительным состоянием дорог и инфраструктуры. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил запрос в прокуратуру Ленинского района после того, как получил официальный ответ от Комитета дорожного хозяйства и транспорта,

На улице Рылеева в Тамбове устраняют порыв на тепловых сетях 0 Утром 14 декабря в Тамбове, в районе улиц Рылеева и Магистральной, произошел порыв на сетях теплоснабжения. В связи с этим пять центральных тепловых пунктов (ЦТП) были временно отключены для определения места повреждения.

В Тамбовской области усилили контроль за уборкой свалок и вывоза мусора 0 В Тамбовской области продолжается активная работа по борьбе с несанкционированными свалками и улучшению системы обращения с отходами. Врио главы региона регулярно поднимает эти вопросы на совещаниях, привлекая внимание к проблемам, связанным с вывозом мусора и уборкой стихийных свалок.

В Тамбове вновь зафиксирован крупный разлив канализационных стоков на улице Бастионной 0 На пересечении улиц Бастионной и Авиационной в Тамбове обнаружен масштабный разлив канализационных стоков. Новый инцидент превзошёл по масштабам предыдущий, о котором сообщалось ранее. Потоки нечистот образовали «озеро», ширина которого достигла почти километра, создавая резкий неприятный запах.

В Тамбовской области погибли два рыбака, провалившись под лёд 0 В Тамбовской области за последнюю неделю зафиксированы две трагедии, связанные с рыбалкой на непрочном льду. В водоёмах города Рассказово и Сосновского муниципального округа под лёд провалились и погибли два мужчины. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

В Тамбове в декабре стали укладывать асфальт на ул. Пионерской 0 Подрядная организация в Тамбове приступила к укладке выравнивающего слоя асфальта на участке улицы Пионерской (от Советской до Астраханской) протяжённостью 483 метра. На объект будет нанесено более трёх тонн битумной эмульсии.

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело из-за гибели рыбы в пруду Рогатый 0 В Токаревском районе Тамбовской области начато расследование по факту массовой гибели рыбы в пруду Рогатый, расположенном возле деревни Барановка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД изданию «Абирег»

В Тамбовской области вынесли приговор по делу о присвоении 60 миллионов рублей за поставки газа 0 Первомайский районный суд Тамбовской области вынес приговор в отношении бывшего учредителя ООО «Птэк» Нвера Варданяна и экс-гендиректора ООО «Интэко» Алексея Сухорукова. Они признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и организации преступления, связанного с присвоением 60 миллионов рублей,

Депутаты признали реализацию программы «Формирование городской среды» неудовлетворительной 0 11 декабря на заседании Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы депутаты заслушали отчёт Министерства ТЭК и ЖКХ о выполнении государственной программы «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» за

На Тамбовской ТЭЦ начали монтаж нового турбоагрегата 0 На Тамбовской ТЭЦ приступили к установке нового турбоагрегата, который увеличит мощность станции на 20 МВт. Одним из ключевых этапов работ стало поднятие и установка статора генератора весом 140 тонн. Для этого была использована уникальная для Центрального федерального округа такелажная система

Медработники Тамбовской области продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний 0 В 2024 году медицинским работникам Тамбовской области будут продолжать выплачивать социальные доплаты за своевременное выявление онкологических заболеваний. На эти цели региону выделено 296 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Андрей Чапанов назначен и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Орловской области 0 Андрей Николаевич Чапанов стал исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Орловской области. Соответствующий приказ был подписан председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Итоги работы Мичуринского отделения ветеранов Афганистана за 2024 год 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» подвело итоги работы за 2024 год. Организация отметилась активным участием в социальной, военно-патриотической и мемориальной деятельности.

В Тамбовской области завершается капремонт водопроводов: жители Мичуринска и Сампура ждут улучшений 0 В Тамбовской области подходит к завершению капитальный ремонт сетей водоснабжения в городе Мичуринске и селе Сампур. Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда развития территорий, который одобрил заявку на софинансирование работ.

Бастрыкин потребовал отчёт о деле, связанном с сокращением троллейбусов в Тамбове 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с сокращением числа троллейбусов в Тамбове. Несмотря на многочисленные поручения главы СКР, ответственные за нарушение в сфере транспортной инфраструктуры города до сих

Студенты ТГУ встретились с представителями прокуратуры Тамбовской области 0 10 декабря 2024 года в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина прошла встреча студентов с сотрудниками прокуратуры Тамбовской области. Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта Института права и национальной безопасности ТГУ и регионального надзорного ведомства.

Сроки реконструкции коллектора в Тамбове вновь перенесены: депутаты требуют возврата «Водоканала» под контроль города 0 На 75-м внеочередном заседании Тамбовской городской Думы было объявлено о повторном переносе сроков завершения реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как пояснил концессионер, причина задержки связана с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.