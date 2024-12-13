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В Тамбове построят элитный жилой комплекс с набережной и пляжем
Сегодня, 09:07
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Власти Тамбова планируют заключить договор с ООО «СЗ „Тамбовстарстрой“» на комплексное развитие территории между улицами Андреевской и Уборевича. На участке площадью около 20 тысяч квадратных метров в течение 10 лет появится элитный жилой комплекс.
Проект включает строительство двух домов с переменной этажностью (4–8 этажей) и одного семиэтажного здания. Также планируется возведение котельной, трансформаторной подстанции и подземного паркинга. Особое внимание будет уделено благоустройству: участок набережной реки Цны преобразится в зону отдыха с пляжем и лодочным причалом.
Территория, где будет реализован проект, ранее принадлежала банкротящемуся предприятию — АО «Волковский спиртзавод». Застройщик уже снес большую часть старых построек, оставив здание бывшего епархиального свечного завода, который является объектом культурного наследия.
Общая площадь квартир в комплексе составит 17 тысяч квадратных метров, а проживать здесь смогут около 430 человек.
Фото: комитет архитектуры и градостроительства администрации Тамбова
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