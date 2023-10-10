|
|
Администрация Тамбова отдает под застройку более 2 га за 1,3 млн рублей
Администрация Тамбова объявила аукцион на комплексное развитие территории в размере 2,2 гектаров, находящейся недалеко от поселка Строитель, который недавно был включен в состав города. Согласно аукционной документации, договор планируется заключить на десять лет до 31 декабря 2033 года.
Этот проект включает в себя часть домов, расположенных на улице Астраханской. В рамках проекта планируется снос 2,5 тысяч квадратных метров старого, аварийного и заброшенного жилья, а также реконструкция объекта в сфере электроэнергетики.
В рамках замены старого жилья будет возведено четыре девятиэтажных дома, обеспечивающих 304 квартиры. Общая площадь планируемого строительства составляет 26,4 тысячи квадратных метров, из которых 16,8 тысяч квадратных метров предназначены для жилых помещений.
Исходная цена права на аренду этой территории составляет 1,3 миллиона рублей, а шаг аукциона равен 63,7 тысячам рублей.
Заявки будут приниматься до 25 октября, а результаты аукциона планируется объявить 30 октября.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Недавно в Инжавинском округе проходили публичные обсуждения по проекту ОАО «Токарёвская птицефабрика», который представлял собой новую технологию утилизации куриного помета с последующим получением органического удобрения на территории округа, - сообщает издания «Региональные известия».
В ТГУ внедряется инициатива, направленная на повышение квалификации психологов из Луганской и Донецкой Народных Республик. Это часть реализации федерального проекта "Создание системы психологической поддержки населения".
Тамбовская область присоединилась к национальной инициативе под названием "Неделя без турникетов", призванной ознакомить школьников и студентов с работой промышленных предприятий.
Хоккеист Александр Овечкин дал свою оценку муралу, нарисованному на одном из многоэтажных зданий в Тамбове, на котором изображены он сам и его тренер Зинэтула Билялетдинов. Спортсмен записал видео, в котором передал слова благодарности за это художественное произведение.
Администрация Тамбова объявила аукцион на комплексное развитие территории в размере 2,2 гектаров, находящейся недалеко от поселка Строитель, который недавно был включен в состав города. Согласно аукционной документации, договор планируется заключить на десять лет до 31 декабря 2033 года.
После трагической гибели водителя экскаватора во время сноса здания в Тамбове начато уголовное расследование.
На еженедельной планерке глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о новых назначениях в руководстве. Теперь Алла Албегова занимает пост министра экологии и природных ресурсов региона, и больше не является исполняющей обязанности министра. Таким образом, она теперь официально возглавляет
С начала отопительного сезона в Тамбовской области тепло пришло в 406 социальных объектов. Ежедневно запускается теплоноситель в различных частях региона. Например, в Пичаевском, Мордовском, Моршанском и Петровском муниципальных округах были подключены все социальные учреждения к отоплению.
Жители Тамбовской области могут получить бесплатные юридические консультации. С начала текущего года более 9 976 человек обратились за помощью к юристам. В Тамбовской области действует 13 стационарных пунктов, где можно получить юридическую помощь. Они расположены в различных городах и районах,
Недавно в издании «ПРАВО68» появилась статья, в которой рассказывается о недовольстве жителей села Красивки Инжавинского округа Тамбовской области. Главной темой статьи стало закрытие местного почтового отделения, что вызвало беспокойство у местных жителей. Эта новость была широко охвачена
События последних 1,5 лет наглядно показали, как важна роль Солдата - патриота своей Родины для нашего государства. Огромная территория и природные ресурсы во все времена делали нашу страну желанным трофеем для США и Запада, и всегда свободу народа отстаивал простой русский Солдат. Наша ветеранская
В городе Тамбове в последние сутки наблюдается сильный ветер, который привел к участию случаев падения деревьев и веток. Ситуация оказала наибольшее воздействие на Ахлябиновскую рощу, где находится значительное количество старых деревьев.
В городе Тамбов успешно завершен капитальный ремонт многоквартирного дома, который имеет статус объекта культурного наследия. Этот значительный проект по восстановлению архитектурного комплекса, расположенного по адресам улица Коммунальная, д. 22 и д. 24, был реализован благодаря программе
Здания бывшей тюрьмы СИЗО-4, находящиеся по адресу: Кирсанов, Пушкинская улица, 39, снова поставлены на аукцион. Первая попытка продажи этого старого тюремного комплекса, который в настоящее время находится в собственности муниципалитета, была предпринята городскими властями в феврале этого года.
Игра местной команды "Спартак" из Тамбова оказалась настоящим испытанием. Футболисты столкнулись с командой из Калуги в рамках 12-го тура Первенства LEON-Второй Лиги Б на стадионе "Спутник" в Калуге, известном как "колыбель космонавтики".
Лишь 6 300 человек, что составляет 4% от общего числа занятых жителей Тамбовской области, имеют ежемесячный доход выше 100 тысяч рублей. По сравнению, в Центральном федеральном округе (ЦФО) этот показатель составляет почти 25%, а в России в целом – 17,4%. Эти данные были получены в результате
В Тамбовской области представлено приложение "Госуслуги.Дом", которое значительно облегчает решение различных вопросов в сфере ЖКХ. Новый сервис разработан так, чтобы удовлетворить потребности разных категорий пользователей, включая собственников квартир, управляющие организации, государственные
В Тамбове было вынесено решение по делу женщины, обвиняемой в совершении двадцати семи случаев мошенничества. Суд признал ее виновной и приговорил к двухлетнему лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Уголовное дело в отношении работника-механизатора ООО "Агротехнологии", было передано в суд. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 167, частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое связано с умышленным повреждением имущества других лиц. В данном случае,
В Тамбовской области наступила резкая холодная волна. После пятницы, когда температура днем достигала +20°С, столбики термометров упали до всего +13°С. Осенний шторм, согласно Гисметео, обещает быть настоящим. В предстоящие выходные ожидается приход нового глубокого циклона, который принесет с
Управление Госавтоинспекции по Тамбовской области призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность в свете быстро меняющихся погодных условий.
|