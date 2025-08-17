«Тамбовские литейные технологии» расширяют производство с поддержкой Фонда развития промышленности Комментариев: 0



Проект направлен на увеличение выпуска чугунных изделий для нужд РЖД. Для этого предприятие приобрело высокоэффективную плавильную печь для выплавки серого чугуна и стали производительностью 1,5 тонны за цикл. До конца года она будет установлена и станет третьей печью на заводе.



По словам генерального директора Алексея Кошеренкова, благодаря господдержке объёмы производства доведены до 800 тонн высококачественного литья в месяц, а годовой выпуск — до 7,5 тыс. тонн продукции более чем 40 наименований. Около 95% продукции поставляется для нужд РЖД — это комплектующие для локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Остальные 5% приходятся на индивидуальные заказы.



Ранее, в 2023 году, предприятие модернизировало цех механической обработки за счёт займа ФРП на 15 млн рублей, установив современные токарные, фрезерные и сверлильные станки с ЧПУ.



