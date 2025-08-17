|
«Тамбовские литейные технологии» расширяют производство с поддержкой Фонда развития промышленности
Сегодня, 10:25
Комментариев: 0
Версия для печати
ООО «Тамбовские литейные технологии» реализует инвестиционный проект по расширению производства стоимостью 52 млн рублей. Из них 41 млн предоставлен Фондом развития промышленности Тамбовской области в виде льготного займа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Проект направлен на увеличение выпуска чугунных изделий для нужд РЖД. Для этого предприятие приобрело высокоэффективную плавильную печь для выплавки серого чугуна и стали производительностью 1,5 тонны за цикл. До конца года она будет установлена и станет третьей печью на заводе.
По словам генерального директора Алексея Кошеренкова, благодаря господдержке объёмы производства доведены до 800 тонн высококачественного литья в месяц, а годовой выпуск — до 7,5 тыс. тонн продукции более чем 40 наименований. Около 95% продукции поставляется для нужд РЖД — это комплектующие для локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Остальные 5% приходятся на индивидуальные заказы.
Ранее, в 2023 году, предприятие модернизировало цех механической обработки за счёт займа ФРП на 15 млн рублей, установив современные токарные, фрезерные и сверлильные станки с ЧПУ.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области Эдуард Никулин отметил, что индекс промышленного производства региона в первом полугодии 2025 года составил 104,9%, а в металлургии — 113,6%. По его словам, такие показатели позволили Тамбовской области занять восьмое место в ЦФО, чему во многом способствует деятельность «Тамбовских литейных технологий». В то время как в большинстве регионов Черноземья фиксируется спад промышленного производства, Тамбовская область демонстрирует рост.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.