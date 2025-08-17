|
Школы Тамбовской области переходят на триместровую систему обучения
Вчера, 18:00
Комментариев: 0
Версия для печати
С началом нового учебного года часть школ Тамбовской области будет работать по триместровой системе. Теперь учебный процесс организован по схеме «5+1»: пять недель занятий и неделя каникул. Таким образом, вместо привычных четырёх каникулярных периодов у школьников появятся шесть.
В региональном министерстве образования пояснили, что новая модель позволит равномернее распределять учебную нагрузку и снизить утомляемость детей, особенно младших школьников.
Полностью переходят на триместры все школы Тамбова, Котовска, Рассказова, а также Жердевского, Инжавинского, Петровского, Уваровского, Сампурского, Токаревского и Уметского округов.
В Мордовском, Ржаксинском, Сосновском округах и в Уварове часть школ выбрала триместры, а часть продолжит обучение по четвертям. В остальных муниципалитетах региона сохраняется традиционная четвертная система.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.