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Родители просят ввести дистанционное обучение для школьников
Сегодня, 16:49
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Родители учащихся младших классов школы № 31 города Тамбова просят властей ввести дистанционное обучение для их детей, которые учатся во вторую смену.
«Рециркуляторы не во всех классах, антисептики тоже, вход один общий, по вечерам родители собираются кучами у входа в школу! Переведите детей на дистанционное обучение, сил уже просто нет! – жалуется родители», - пишут родители.
В администрации города Тамбова пояснили, что уровень заболеваемости не превышает 11%, поэтому нет оснований переводить детей на онлайн-обучение.
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