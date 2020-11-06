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Школьников переводят на дистанционное обучение
Сегодня, 10:08
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Учащихся общеобразовательных учреждений города Тамбова с 5 по 8 класс переводят на дистанционное обучение в период с 9 по 14 ноября. Решение принято на заседании рабочей группы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции.
Школьники других классов будут проходить обучение по обычной программе.
Фото: Алексей Бучнев
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