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5% школьников перешли на дистанционное образование
Сегодня, 09:56
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В связи с ростом заболеваний новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Тамбовской области уже 5% школьников перешли на дистанционное образование. Закрыты на карантин отдельные классы в школах области, полностью на дистанционное обучение переведены несколько образовательных учреждений.
По состоянию на 09:00 17.10.2020 на территории области зарегистрировано 8701 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 65 случаев.
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