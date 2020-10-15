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» » 5% школьников перешли на дистанционное образование

5% школьников перешли на дистанционное образование

Сегодня, 09:56
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5% школьников перешли на дистанционное образование В связи с ростом заболеваний новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Тамбовской области уже 5% школьников перешли на дистанционное образование. Закрыты на карантин отдельные классы в школах области, полностью на дистанционное обучение переведены несколько образовательных учреждений.

По состоянию на 09:00 17.10.2020 на территории области зарегистрировано 8701 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 65 случаев.
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