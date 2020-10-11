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Дети все чаще заражаются коронавирусом
Сегодня, 09:38
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По состоянию на 12.10.2020 на территории области зарегистрировано 8368 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 63 случая.
Среди заболевших 4 несовершеннолетних: начиная от ребёнка, которому только исполнился год, заканчивая подростками. Количество летальных исходов достигло 55 случаев. На госпитализации с COVID-19 находятся 617 человек.
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