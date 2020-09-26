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В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19
Сегодня, 09:49
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Каждые сутки в Тамбовской области выявляют новые случаи заболевания COVID-19. Возраст заболевших от 21 до 79 лет, в особой группе риска пенсионеры. Заболевших выявляют не только в городах, но и сельских территориях, например, в Петровском районе.
Сотни человек находятся на госпитализации в ковидных центрах. Всего с начала пандемии в Тамбовской области было зарегистрировано 7641 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 42 случая. Летальных исходов – 50.
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