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Снижается количество заболевших коронавирусом
В Тамбовской области снижается количество заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев. В лечебных учреждения на госпитализации с COVID-19 находятся 257 человек.
Пиковые значения по числу заболевших приходится на май.
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В Тамбовской области снижается количество заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев.
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