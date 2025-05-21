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В школах Тамбова могут ввести триместровую систему обучения
Сегодня, 10:44
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В образовательной системе города Тамбова может произойти значительное изменение — обсуждается возможность перехода городских школ с традиционной четвертной системы на триместровую. Как сообщили в региональном Министерстве образования редакции ТОП68, данная инициатива находится на стадии активного обсуждения, в которое вовлечены как педагогические коллективы, так и родительская общественность.
По словам представителей ведомства, подобный шаг рассматривается в рамках создания единого образовательного пространства, что предполагает унификацию структуры учебного года. Однако министерство подчёркивает, что окончательное решение о введении триместров принимается каждой школой самостоятельно — это в компетенции конкретной образовательной организации.
Следует отметить, что практика триместров уже применяется в ряде учебных заведений города. В частности, такая система успешно функционирует в «Школе Сколково-Тамбов», «Школе № 3 — Центре профнавигации и развития карьеры», а также в лицее № 6. Эти учреждения стали своего рода пилотными площадками, на примере которых можно будет оценить плюсы и возможные сложности новой модели организации учебного процесса.
Таким образом, если инициатива найдёт поддержку у всех заинтересованных сторон, в ближайшие годы структура учебного года в тамбовских школах может претерпеть заметные изменения.
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