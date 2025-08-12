|
В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев
Вчера, 09:06
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове на 101-м году жизни ушёл из жизни Почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Дергачев.
Он родился 13 августа 1924 года в селе Карели Моршанского района. В сентябре 1942-го был призван в армию и служил на Северном флоте старшим матросом, зенитчиком-командором на торпедных катерах, отражавших атаки немецких кораблей в тяжёлых арктических условиях. С мая 1944-го по май 1945 года входил в состав действующей армии в бригаде торпедных катеров Северного флота.
После демобилизации в 1947 году работал плотником в строительной организации в Моршанске, затем 13 лет служил в военизированной охране на железной дороге.
За военные заслуги Василий Фёдорович был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова и юбилейными наградами. В апреле 2025 года, к 80-летию Победы, ему присвоили звание «Почётный гражданин города Тамбова».
Наша редакция соболезнует родным и близким ветерана!
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.