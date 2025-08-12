В Тамбове возобновили строительство двух крупных школ и выбрали подрядчика на ремонт школы № 22 0 В Тамбове возобновились работы на двух масштабных образовательных стройках — школе на улице Волжской и школе в микрорайоне Бокино. Ранее эти проекты сорвали прежние подрядчики, а по одному из них возбуждено уголовное дело о хищении более 250 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений

Тамбовской области списали 1,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам 0 Тамбовская область вошла в число 12 российских регионов, которым правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам, направленным на развитие инфраструктуры. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, общий объём списания составил 29 млрд рублей, из

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев 0 В Тамбове на 101-м году жизни ушёл из жизни Почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Дергачев.

В Тамбовской области намолотили более 2,1 млн тонн зерна 0 Тамбовские аграрии собрали свыше 2,1 миллиона тонн зерна. Об этом на оперативном совещании у врио главы региона Евгения Первышова сообщила замминистра сельского хозяйства области Елена Иванникова.

Суд продлил банкротство «Ладесол-Тамбов» до конца 2025 года 0 Арбитражный суд Тамбовской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Ладесол-Тамбов» до 24 декабря 2025 года. Компания планировала построить в регионе завод по переработке зерна в белок и корма стоимостью 2,2 млрд рублей, один из крупнейших инвестпроектов периода

Темпы выдачи разрешений на строительство МКД в Тамбовской области рухнули до уровня Курской 0 В Тамбовской области за первые четыре месяца 2025 года выдано всего пять разрешений на строительство многоквартирных домов, тогда как за весь 2024-й их было 23. По данным издания «Площадь», этот показатель фактически сравнялся с ситуацией в Курской области, где после военного вторжения строительная

В Тамбовской области объявлен высокий уровень пожарной опасности 0 Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о высоком уровне пожарной опасности IV класса, который ожидается в регионе 10 августа 2025 года.

Незаконный сброс мусора зафиксирован в охотничьих угодьях Рассказовского округа 0 Сотрудники подведомственного учреждения Минэкологии Тамбовской области выявили факт незаконного сброса отходов в охотничьих угодьях Рассказовского округа. Нарушение зафиксировано во время планового рейда — охотовед снял на видео момент, когда водитель грузовика выгружает мусор прямо на землю. На

Тамбовчане смогут проголосовать на выборах губернатора в Москве 0 Жители Тамбовской области, которые в период досрочных выборов главы региона окажутся в Москве, смогут проголосовать на одном из 14 экстерриториальных избирательных участков столицы. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Андрей Офицеров.

Петербургскую фирму внесли в реестр недобросовестных подрядчиков из-за срыва капремонта в Тамбове 0 Петербургское ООО «Нордик Палвелу» на три года включено в реестр недобросовестных подрядных организаций за нарушение условий договора капитального ремонта многоквартирного дома в Тамбове. Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области.

В Моршанске начальника МКУ признали виновным в служебном подлоге при благоустройстве площади 0 Моршанский районный суд Тамбовской области вынес приговор начальнику муниципального казённого учреждения «Центр развития ЖКХ и социальных инвестиций» Александру Еркину, признав его виновным в служебном подлоге при исполнении госконтракта на благоустройство Октябрьской площади. Весной 2023 года МКУ

В Тамбовской области выросло число пострадавших от укусов клещей 0 По состоянию на 7 августа 2025 года в медицинские учреждения региона обратились 3 755 человек, пострадавшие от укусов клещей, из них 1 139 — дети. Показатель вдвое превышает уровень аналогичного периода 2024 года, когда зафиксировали 1 852 обращения (в том числе 512 от детей). Всем пострадавшим

Тамбов получит почти миллиард на модернизацию системы водоотведения 0 Правительство Тамбовской области получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 917,45 млн рублей для реализации крупного проекта по модернизации системы водоотведения в областном центре. Решение принято на федеральном штабе под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В Тамбовской области обсудят уборку урожая, туризм и энергосбережение 0 11 августа в 10:00 в правительстве Тамбовской области состоится традиционное онлайн-совещание под руководством врио главы региона Евгения Первышова. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Новые люди» в Тамбове инициировали сбор подписей под петицией о ситуации с общественным транспортом 0 Региональное отделение партии «Новые люди» развернуло кампанию по сбору подписей под обращением о ситуации с городским транспортом. Волонтеры работают на ключевых остановочных пунктах областного центра, где фиксируют жалобы пассажиров на качество перевозок.

Александр Лутцев вернулся на пост главврача областной клинической больницы 0 Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская сообщила о назначении нового главного врача областной клинической больницы имени Бабенко. Руководить учреждением вновь будет Александр Борисович Лутцев.

Минстрой Тамбовской области судится с «Тамбов-Автодором» из-за просрочки контракта 0 Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона иск к ООО «Тамбов-Автодор» с требованием взыскать 22,3 миллиона рублей неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта. Однако заявление было подано с процессуальными нарушениями: компания-подрядчик

Компания Варданяна на грани банкротства: заявление подано в суд 0 Компания «Тепловые коммуникации» из Воронежа, принадлежащая Нверу Варданяну, может быть признана банкротом. Заявление о её несостоятельности 1 августа подало ПАО «ТНС Энерго Воронеж» в Арбитражный суд Воронежской области. Пока заявление не принято к производству, а его подробности не раскрываются.

В Тамбовскую область поставили белорусскую молочную продукцию с нарушениями ветеринарных норм 0 В Тамбовской области выявлены серьёзные нарушения при поставке молочной продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В ходе проверок специалисты установили, что на молокоперерабатывающее предприятие и к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему

В Кирсанове модернизировали котельную: установлен новый промышленный котёл Rossen 0 В городе Кирсанове завершилась важная часть ремонтной программы текущего года — на котельной №3 по улице Пушкинская специалисты производственного отделения АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) установили современное оборудование. Новый водогрейный промышленный котёл Rossen RS-D 2000 пришёл на