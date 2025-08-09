|
Тамбовчане смогут проголосовать на выборах губернатора в Москве
Жители Тамбовской области, которые в период досрочных выборов главы региона окажутся в Москве, смогут проголосовать на одном из 14 экстерриториальных избирательных участков столицы. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Андрей Офицеров.
Право голоса смогут реализовать граждане, находящиеся в командировке, туристической поездке, а также студенты — по данным облизбиркома, в московских вузах обучается около 3,25 тысячи тамбовчан.
Голосование будет проводиться с применением комплексов электронного голосования и электронных бюллетеней. Чтобы принять участие, необходимо подать заявление через сервис «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» до 24:00 8 сентября. При этом можно выбрать любой из трёх дней голосования — 12, 13 или 14 сентября.
Избиратели, оформившие заявление для голосования в Москве, будут исключены из списков на участке по месту регистрации. Если планы изменятся, заявление можно отозвать через личный кабинет на «Госуслугах» также до 8 сентября.
