Цифровые избирательные участки на выборах губернатора Тамбовской области Комментариев: 0



Жители Тамбовской области в 2020 году впервые голосовали на цифровых избирательных участках на выборах Главы администрации региона. В 2020 году 480 тамбовчан подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации. Однако только 74 тамбовчанина проголосовали на цифровых избирательных участках.



Цифровые избирательные участки

Проект цифровых избирательных участков реализуется ЦИК России с 2019 года. Избиратели, которые имеют постоянную регистрацию в другом субъекте федерации, могут проголосовать на выборах глав регионов и на выборах депутатов Государственной Думы в том регионе, где он будет находиться. Пока цифровые избирательные участки работают только в Москве. В перспективе голосование на цифровых избирательных участках будет доступно и на президентских выборах. Благодаря цифровым избирательным участкам вырастет явка избирателей. На ближайших выборах депутатов Государственной Думы к дополнительно будет привлечено до 1 миллиона избирателей.





Если Вы тамбовчанин, но будете в день выборов в Москве, то для участия в голосовании нужно подать заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке. Проще всего заявление подавать дистанционно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для консерваторов доступны офлайноые формы через обращения в МФЦ, в ТИК или УИК. Процесс подачи заявления на портале «Госуслуги» занимает 10 минут. Для предотвращения двойного голосования мобильный избиратель исключается из списка избирателей по месту своего жительства. После успешной регистрации на цифровом избирательном участке избиратель получает СМС с адресом участковой избирательной комиссии.



"Тайны выборов"

Всего в выборах Главы администрации Тамбовской области в 2020 году приняли участие 538835 избирателей, из них 410242 избирателей проголосовали досрочно, 8536 бюллетеней признаны недействительными. За Александра Никитина подано 427317 бюллетеней, за Андрея Жидкова – 46974, за Игоря Телегина – 23692, за Павла Плотникова – 20830, за Сергея Клишина – 11486.



Очевидно, что 74 цифровых избирателя – это нерепрезентативная выборка. Мы не можем всерьез говорить о втором туре выборов. Но кандидатам и избирателям стоит задуматься о возможностях электронного голосования. Если на цифровых избирательных участках и при помощи дистанционного электронного голосования проголосуют не 74 избирателя, а 74 тысячи избирателей, то результат выборов может быть иной. Электронное голосование может серьезно помешать местным князькам обеспечивать нужные им результаты выборов.



Экстремумы поддержки

Больше всего голосов избирателей господин Никитин получил в Мичуринском районе (95,59%), в г. Мичуринск (95,17%), в Гавриловском районе (94,24%); меньше всего в Советском районе Тамбова (37,62%), в Октябрьском районе Тамбова (41%), в Ленинском районе Тамбова (41,68%), плюс цифровые избирательные участки (33,78%).



Крайние точки поддержки товарища Жидкова зеркально отражают результаты его "соперника": больше всего в Тамбове (21,64%; 20,71%; 18,13%), плюс цифровые избирательные участки (29,73%); меньше всего в г. Мичуринск (2,58%), в Мичуринском районе (2,82%), в Гавриловском районе (2,92%).

Владислав Федоров По итогам голосования на цифровых избирательных участках на выборах Главы администрации Тамбовской области никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Единоросс Александр Никитин получил 33,78%, коммунист Андрей Жидков – 29,73%. Итоговый результат сильно отличается: Александр Никитин – 79,3%, Андрей Жидков – 8,72%. Но стоит ли серьезно говорить о втором туре выборов?Жители Тамбовской области в 2020 году впервые голосовали на цифровых избирательных участках на выборах Главы администрации региона. В 2020 году 480 тамбовчан подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации. Однако только 74 тамбовчанина проголосовали на цифровых избирательных участках.Проект цифровых избирательных участков реализуется ЦИК России с 2019 года. Избиратели, которые имеют постоянную регистрацию в другом субъекте федерации, могут проголосовать на выборах глав регионов и на выборах депутатов Государственной Думы в том регионе, где он будет находиться. Пока цифровые избирательные участки работают только в Москве. В перспективе голосование на цифровых избирательных участках будет доступно и на президентских выборах. Благодаря цифровым избирательным участкам вырастет явка избирателей. На ближайших выборах депутатов Государственной Думы к дополнительно будет привлечено до 1 миллиона избирателей.Если Вы тамбовчанин, но будете в день выборов в Москве, то для участия в голосовании нужно подать заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке. Проще всего заявление подавать дистанционно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для консерваторов доступны офлайноые формы через обращения в МФЦ, в ТИК или УИК. Процесс подачи заявления на портале «Госуслуги» занимает 10 минут. Для предотвращения двойного голосования мобильный избиратель исключается из списка избирателей по месту своего жительства. После успешной регистрации на цифровом избирательном участке избиратель получает СМС с адресом участковой избирательной комиссии.Всего в выборах Главы администрации Тамбовской области в 2020 году приняли участиеизбирателей, из нихизбирателей проголосовали досрочно,бюллетеней признаны недействительными. За Александра Никитина поданобюллетеней, за Андрея Жидкова –, за Игоря Телегина –, за Павла Плотникова –, за Сергея Клишина –Очевидно, что 74 цифровых избирателя – это нерепрезентативная выборка. Мы не можем всерьез говорить о втором туре выборов. Но кандидатам и избирателям стоит задуматься о возможностях электронного голосования. Если на цифровых избирательных участках и при помощи дистанционного электронного голосования проголосуют не 74 избирателя, а 74 тысячи избирателей, то результат выборов может быть иной. Электронное голосование может серьезно помешать местным князькам обеспечивать нужные им результаты выборов.Больше всего голосов избирателей господин Никитин получил в Мичуринском районе (95,59%), в г. Мичуринск (95,17%), в Гавриловском районе (94,24%); меньше всего в Советском районе Тамбова (37,62%), в Октябрьском районе Тамбова (41%), в Ленинском районе Тамбова (41,68%), плюс цифровые избирательные участки (33,78%).Крайние точки поддержки товарища Жидкова зеркально отражают результаты его "соперника": больше всего в Тамбове (21,64%; 20,71%; 18,13%), плюс цифровые избирательные участки (29,73%); меньше всего в г. Мичуринск (2,58%), в Мичуринском районе (2,82%), в Гавриловском районе (2,92%).



