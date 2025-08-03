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» » Ремонт на бульваре Строителей в Тамбове вновь откладывается — движение так и не восстановлено

Ремонт на бульваре Строителей в Тамбове вновь откладывается — движение так и не восстановлено

Сегодня, 11:17
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Ремонт на бульваре Строителей в Тамбове вновь откладывается — движение так и не восстановленоНесмотря на ранее данные обещания, движение по бульвару Строителей в Тамбове по-прежнему остаётся перекрытым. Участок от улицы Советской до дома № 8 до сих пор недоступен для проезда — асфальт не уложен, ограждения не сняты, а работы, начавшиеся в начале лета, затянулись без внятных сроков завершения.

Напомним, ещё 28 мая на перекрёстке Советской и бульвара Строителей произошла авария на магистральном водоводе. Подземный прорыв спровоцировал деформацию асфальта. Тогда в «РКС-Тамбов» оперативно устранили последствия, и замглавы администрации Олег Висков публично заверил, что повреждённые трубы полностью заменены.

Однако уже в июне было принято решение провести полную замену водопровода на всём участке. С 2 по 12 июня движение транспорта официально закрыли, а затем сроки ремонта начали сдвигаться. По состоянию на 5 августа работы по благоустройству дороги всё ещё не завершены.

На оперативном совещании в мэрии директор «РКС-Тамбов» Ксения Абалина сообщила, что земляные работы завершены: котлован засыпан, щебень уложен и утрамбован. Однако асфальтирование, намеченное на 4 августа, пришлось перенести из-за дождей. Переговоры с подрядчиками по новым срокам ведутся, но конкретных дат пока не озвучено.

Тем временем глава городской администрации Максим Косенков 1 августа пообещал в своём Telegram-канале, что все работы завершатся до конца текущей недели. Удастся ли исполнить это обещание — остаётся под вопросом. Горожане, между тем, всё чаще выражают недовольство затяжным «ремонтным сериалом», ставшим ещё одним примером несогласованности и откладываний в коммунальной сфере города.

Фото: Блокнот Тамбов
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