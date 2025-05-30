В Тамбове завершены аварийные работы на водоводе на улице Советской Комментариев: 0



Аварии были выявлены возле дома №202, а также в районе пересечения улицы Советской с бульваром Строителей. Последний участок оказался наиболее трудным для ремонта: трубопровод пролегал на глубине порядка пяти метров, при этом работы осложнялись плотным расположением других подземных коммуникаций.



Как сообщил заместитель главы администрации города Олег Висков, все поврежденные фрагменты трубопровода заменены. В районе дома №202 остаются заполненные водой котлованы, однако, по заверению мэрии, это грунтовые воды, а не следствие новых утечек. Дополнительной откачки не потребуется.



Точное количество горожан, оставшихся без водоснабжения, установить не удалось: в некоторых многоэтажках на фоне сниженного давления вода доходила лишь до нижних этажей. На период ремонта в проблемные районы был организован подвоз воды.



Повреждения на водоводе впервые были обнаружены утром 28 мая — речь шла о двух порывах в районе УГИБДД и гипермаркета «Ашан». Впоследствии был выявлен и третий аварийный участок.



Отдельно отмечается, что на улице Гагарина до сих пор сохраняется утечка холодной воды — вода продолжает бить фонтаном. Сроки устранения этой неисправности пока не озвучены.



Фото: Элеонора Соса «ПроТамбов» В ночь на 30 мая специалисты компании «РКС-Тамбов» успешно завершили восстановительные работы на всех трех участках магистрального водовода, поврежденных на улице Советской.Аварии были выявлены возле дома №202, а также в районе пересечения улицы Советской с бульваром Строителей. Последний участок оказался наиболее трудным для ремонта: трубопровод пролегал на глубине порядка пяти метров, при этом работы осложнялись плотным расположением других подземных коммуникаций.Как сообщил заместитель главы администрации города Олег Висков, все поврежденные фрагменты трубопровода заменены. В районе дома №202 остаются заполненные водой котлованы, однако, по заверению мэрии, это грунтовые воды, а не следствие новых утечек. Дополнительной откачки не потребуется.Точное количество горожан, оставшихся без водоснабжения, установить не удалось: в некоторых многоэтажках на фоне сниженного давления вода доходила лишь до нижних этажей. На период ремонта в проблемные районы был организован подвоз воды.Повреждения на водоводе впервые были обнаружены утром 28 мая — речь шла о двух порывах в районе УГИБДД и гипермаркета «Ашан». Впоследствии был выявлен и третий аварийный участок.Отдельно отмечается, что на улице Гагарина до сих пор сохраняется утечка холодной воды — вода продолжает бить фонтаном. Сроки устранения этой неисправности пока не озвучены.Фото: Элеонора Соса «ПроТамбов»



