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В Тамбове завершили аварийные работы на водоводе
Сегодня, 09:51
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Ночью сотрудники тамбовского водоканала завершили работы по замене поврежденного участка водовода диаметром в 600 мм на улице Советской города Тамбова.
Накануне, в пятницу, из-за «неаккуратной» работы строителей ООО «Спецресурс» была повреждена труба магистрального водопровода. Несмотря на серьезный ночной мороз, авария была оперативно устранена.
Фото – АО «ТКС»
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