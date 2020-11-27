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Авария на водоводе на севере Тамбова ликвидирована
Вчера, 19:07
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Завершены авариной-восстановительные работы на водоводе ДУ 600 сразу по двум адресам: Рылеева 63/4 и ул. Советская 212 к3, где на днях произошли серьезные порывы. На улице Советской было заменено 3 метра поврежденной трубы на новую чугунную, а на улице Рылеева - 7 метров.
В устранении аварии участвовало 11 единиц специальной техники и транспорта.
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