Филармония в подвешенном состоянии: реконструкцию «Тамбовконцерта» снова отложили до 2026 года Комментариев: 0



Пока здание ожидает обновления, его временно консервируют. Специалисты начали закрывать проёмы и защищать несущие конструкции от воздействия внешней среды. Проект консервации уже подготовлен и, по словам представителей власти, позволит сохранить объект в приемлемом состоянии до начала новых работ.



История с реконструкцией затянулась на долгие 12 лет и стала настоящим символом бюрократических неурядиц и неудачного подрядного выбора. За это время сменились четыре строительные компании, ни одна из которых не довела проект до завершения. Последний подряд — с подмосковной компанией ООО «ЦХД Инжиниринг» на сумму 372,5 млн рублей — закончился провалом: подрядчик нарушил сроки, работы были остановлены, а позже фирму признали банкротом. Компания также не отчиталась за полученный аванс в размере более 186 млн рублей.



Весной 2024 года по инициативе врио губернатора Евгения Первышова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование находится на контроле Следственного комитета и областной администрации. Первые задержания уже состоялись.



Серьёзные проблемы возникли и на этапе поставки оборудования: тендер на сумму 584,5 млн рублей выиграла петербургская компания, однако впоследствии результаты конкурса оспорили, а контракт признали недействительным. В итоге почти 700 млн рублей, выделенные из резервного фонда правительства РФ в декабре 2023 года, пока остаются неиспользованными.



Региональные власти теперь делают ставку на «перезапуск» проекта. Предстоит полностью актуализировать документацию, и только затем объявить нового исполнителя. Кто именно займётся подготовкой проекта, станет известно ближе к концу 2025 года.



А пока здание филармонии на улице Державинской по-прежнему остаётся без зрителей, артистов и музыки. Следующая реальная попытка вернуть культурную жизнь в исторические стены намечена на 2026 год.



Фото: «Новый век»

Реконструкция здания «Тамбовконцерта» одного из главных культурных объектов области вновь откладывается. Как сообщил в эфире программы «В диалоге» врио заместителя губернатора Владислав Ставицкий, на 2025 год запланировано только заключение нового контракта на разработку проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы перенесены на 2026 год.Пока здание ожидает обновления, его временно консервируют. Специалисты начали закрывать проёмы и защищать несущие конструкции от воздействия внешней среды. Проект консервации уже подготовлен и, по словам представителей власти, позволит сохранить объект в приемлемом состоянии до начала новых работ.История с реконструкцией затянулась на долгие 12 лет и стала настоящим символом бюрократических неурядиц и неудачного подрядного выбора. За это время сменились четыре строительные компании, ни одна из которых не довела проект до завершения. Последний подряд — с подмосковной компанией ООО «ЦХД Инжиниринг» на сумму 372,5 млн рублей — закончился провалом: подрядчик нарушил сроки, работы были остановлены, а позже фирму признали банкротом. Компания также не отчиталась за полученный аванс в размере более 186 млн рублей.Весной 2024 года по инициативе врио губернатора Евгения Первышова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование находится на контроле Следственного комитета и областной администрации. Первые задержания уже состоялись.Серьёзные проблемы возникли и на этапе поставки оборудования: тендер на сумму 584,5 млн рублей выиграла петербургская компания, однако впоследствии результаты конкурса оспорили, а контракт признали недействительным. В итоге почти 700 млн рублей, выделенные из резервного фонда правительства РФ в декабре 2023 года, пока остаются неиспользованными.Региональные власти теперь делают ставку на «перезапуск» проекта. Предстоит полностью актуализировать документацию, и только затем объявить нового исполнителя. Кто именно займётся подготовкой проекта, станет известно ближе к концу 2025 года.А пока здание филармонии на улице Державинской по-прежнему остаётся без зрителей, артистов и музыки. Следующая реальная попытка вернуть культурную жизнь в исторические стены намечена на 2026 год.Фото: «Новый век»



