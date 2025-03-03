В Тамбове возбуждено уголовное дело о хищении средств при реконструкции филармонии Комментариев: 0



По данным следствия, министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области заключило контракт с неназванной подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ. Однако, несмотря на перечисление аванса в размере 186 млн рублей, предусмотренные контрактом работы так и не были выполнены, а средства использованы не по назначению.



«Я хочу провести полную ревизию по этому объекту, который 12 лет пытались построить. И точку в этом деле поставлю», — заявил Евгений Первышов на заседании правительства.



Проблемы с реконструкцией филармонии тянутся с 2012 года. В 2023 году контракт на завершение работ был передан подмосковному подрядчику ООО «ЦХД Инжиниринг» на сумму 372,5 млн рублей. Согласно плану, объект должен был быть достроен к концу 2024 года, однако к лету 2025 года работы так и не были завершены. К тому же подрядная организация столкнулась с финансовыми проблемами и оказалась на первой стадии банкротства.



Следствие продолжает разбираться в деталях многолетнего затягивания реконструкции. Его результаты должны установить причины срыва сроков и определить ответственных за хищение бюджетных средств. Евгений Первышов уже заявил, что филармония не будет достроена в 2025 году, но власти намерены довести объект до завершения и привлечь виновных к ответственности. Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках реконструкции областной филармонии. Расследование началось после обращения врио губернатора региона Евгения Первышова, который потребовал провести полную ревизию затянувшегося на 12 лет строительства.По данным следствия, министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области заключило контракт с неназванной подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ. Однако, несмотря на перечисление аванса в размере 186 млн рублей, предусмотренные контрактом работы так и не были выполнены, а средства использованы не по назначению.«Я хочу провести полную ревизию по этому объекту, который 12 лет пытались построить. И точку в этом деле поставлю», — заявил Евгений Первышов на заседании правительства.Проблемы с реконструкцией филармонии тянутся с 2012 года. В 2023 году контракт на завершение работ был передан подмосковному подрядчику ООО «ЦХД Инжиниринг» на сумму 372,5 млн рублей. Согласно плану, объект должен был быть достроен к концу 2024 года, однако к лету 2025 года работы так и не были завершены. К тому же подрядная организация столкнулась с финансовыми проблемами и оказалась на первой стадии банкротства.Следствие продолжает разбираться в деталях многолетнего затягивания реконструкции. Его результаты должны установить причины срыва сроков и определить ответственных за хищение бюджетных средств. Евгений Первышов уже заявил, что филармония не будет достроена в 2025 году, но власти намерены довести объект до завершения и привлечь виновных к ответственности.



