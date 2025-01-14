Реконструкция Тамбовской филармонии вновь под угрозой: подрядчик признан банкротом Комментариев: 0



Процедура банкротства компании стартовала в конце 2022 года. По состоянию на декабрь 2024 года, задолженность подрядчика перед кредиторами составила 665,95 млн рублей. Среди кредиторов числятся 10 организаций, большинство из которых — коммерческие структуры.



Тем не менее, несмотря на финансовые проблемы, в 2023 году ООО «ЦХД Инжиниринг» выиграло тендер на реконструкцию, предложив выполнить работы за 372,5 млн рублей. Из этой суммы фактически освоено только 186,3 млн рублей. Завершение реконструкции в очередной раз оказалось под угрозой срыва.



Параллельно с этим контракт на поставку оборудования для филармонии стоимостью 584,5 млн рублей получила петербургская компания ООО «Театрально-техническая корпорация». Однако торги сопровождались жалобами, которые сначала приостановили процесс, а затем привели к их отмене.



На совещании 9 декабря 2024 года в правительстве Тамбовской области сообщили о завершении экспертизы проектно-сметной документации. Врио главы региона Евгений Первышов подчеркнул, что из-за накопленных проблем реконструкция точно не будет завершена в 2025 году.



История реконструкции Тамбовской филармонии тянется уже 12 лет. За это время на её реализацию потрачено свыше миллиарда рублей, а регион сменил четырёх губернаторов. Следующее заседание суда по делу «ЦХД Инжиниринг» запланировано на 5 февраля 2025 года. Власти региона намерены обратиться в правоохранительные органы для проверки всех обстоятельств и ответственности подрядчиков. Главный подрядчик реконструкции Тамбовской филармонии, ООО «ЦХД Инжиниринг», официально признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области, начав конкурсное производство, которое продлится до мая 2025 года. Несмотря на это, контракт с компанией пока не расторгнут, что ставит под вопрос завершение долгожданной реконструкции.Процедура банкротства компании стартовала в конце 2022 года. По состоянию на декабрь 2024 года, задолженность подрядчика перед кредиторами составила 665,95 млн рублей. Среди кредиторов числятся 10 организаций, большинство из которых — коммерческие структуры.Тем не менее, несмотря на финансовые проблемы, в 2023 году ООО «ЦХД Инжиниринг» выиграло тендер на реконструкцию, предложив выполнить работы за 372,5 млн рублей. Из этой суммы фактически освоено только 186,3 млн рублей. Завершение реконструкции в очередной раз оказалось под угрозой срыва.Параллельно с этим контракт на поставку оборудования для филармонии стоимостью 584,5 млн рублей получила петербургская компания ООО «Театрально-техническая корпорация». Однако торги сопровождались жалобами, которые сначала приостановили процесс, а затем привели к их отмене.На совещании 9 декабря 2024 года в правительстве Тамбовской области сообщили о завершении экспертизы проектно-сметной документации. Врио главы региона Евгений Первышов подчеркнул, что из-за накопленных проблем реконструкция точно не будет завершена в 2025 году.История реконструкции Тамбовской филармонии тянется уже 12 лет. За это время на её реализацию потрачено свыше миллиарда рублей, а регион сменил четырёх губернаторов. Следующее заседание суда по делу «ЦХД Инжиниринг» запланировано на 5 февраля 2025 года. Власти региона намерены обратиться в правоохранительные органы для проверки всех обстоятельств и ответственности подрядчиков.



