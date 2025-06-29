Россельхозбанк запускает акцию по накопительным счетам 0 Держатели дебетовых и кредитных карт РСХБ и обладатели накопительного счета уже могут поднять ставку по счету до 20,25% годовых

С третьей попытки: в Тамбове выбрали нового подрядчика для сквера «Гармония» 0 В Тамбове завершились торги по выбору подрядной организации для реализации проекта сквера «Гармония», который планируется обустроить на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель из областного центра Левон Даниелян. Он предложил выполнить

В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка 0 В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка (РСХБ). Мероприятие реализовано с целью поддержки агро-IT стартапов и развития аграрного сектора Тамбовской области. Участниками встречи стали врио заместителя главы региона Николай Федосеенков, представители органов

В Тамбовской области возбуждено дело о повреждении мемориала в честь павших героев войны 0 В Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса, посвящённого воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Центр культурного развития в Тамбове вновь остался без подрядчика 0 Проект строительства Центра культурного развития в Тамбове вновь застопорился: объявленные 26 мая открытые торги не привели к заключению контракта. На конкурс поступила лишь одна заявка, однако она была отклонена из-за несоответствия установленным требованиям. Таким образом, объект по-прежнему

Тамбовский «Спартак» уступил «Динамо-СПб» в драматичном матче с удалением тренеров 0 На стадионе «Спартак» в Тамбове состоялся матч Первенства Второй лиги Дивизиона Б, в котором местная команда принимала гостей из Санкт-Петербурга — «Динамо-СПб». Встреча завершилась минимальным поражением хозяев — 0:1.

В Тамбове и области ограничено купание на ряде пляжей из-за загрязнения воды 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области опубликовал результаты очередного лабораторного контроля качества воды в популярных местах летнего отдыха. Проверка выявила серьёзные отклонения от санитарных норм сразу на нескольких пляжах, в связи с чем жителям не рекомендуется купаться в этих зонах.

В Тамбове вынесен приговор по делу о гибели женщины в Асеевском парке 0 Суд в Тамбове огласил приговор по делу о трагедии, произошедшей летом 2022 года в Асеевском парке. Как сообщает прокуратура Тамбовской области, виновной признана сотрудница Межрегионального управления Росимущества, курирующего Тамбовскую и Липецкую области. За халатность, повлекшую смерть и тяжкий

В Тамбове выявлены серьёзные проблемы в системе водоотведения 0 27 июня представители Тамбовской городской Думы совместно с сотрудниками администрации и Водоканала провели выездной осмотр объектов водоотведения, вызывающих опасения. В рамках инспекции участники посетили отремонтированный участок канализационного коллектора на улице Астраханской, а затем выехали

Обязательное чипирование собак в Тамбовской области 0 С 1 мая 2026 года в Тамбовской области вступает в силу новый закон, обязывающий всех владельцев собак провести процедуру чипирования своих питомцев. До этой даты операция будет бесплатной, после — только за счёт владельца. Чиновники называют инициативу шагом к упорядочиванию учета и повышению

Власти предлагают использовать Wi‑Fi 0 В Тамбовской области по мере необходимости действует временное ограничение скорости мобильного интернета до уровня 2G (Edge). Как заявляют региональные власти, мера носит превентивный характер и направлена на минимизацию рисков, связанных с применением беспилотников и FPV-дронов, которые могут

Металлообработка в Тамбовской области стала лидером промышленного роста в 2025 году 0 Предприятия Тамбовской области, специализирующиеся на производстве готовых металлических изделий, демонстрируют впечатляющие темпы роста. За первые четыре месяца 2025 года объёмы производства в этом секторе увеличились на 163,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это абсолютный

В Тамбове восстанавливают детский городок «Лукоморье» 0 Администрация Тамбова объявила тендер на проведение работ по установке детского игрового комплекса и малых архитектурных форм по адресу Набережная, 32/2. Речь идёт о создании обновлённой версии тематической площадки «Лукоморье», ранее демонтированной из-за судебного конфликта. Начальная стоимость

Суд отказал в регистрации торговых павильонов в Мичуринске как недвижимости 0 ООО «Мичуринский центральный рынок» решило не обжаловать решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего предприятию в признании права собственности на семь торговых объектов общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров. Речь идёт о павильонах и кафе, расположенных на улицах

В Тамбове отметили 25-летие мировой юстиции и наградили лучших представителей судебной системы 0 В стенах правительства Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвящённое 25-летнему юбилею мировой юстиции — ключевого звена судебной системы, включающего мировых судей. Их деятельность играет важную роль в обеспечении справедливости и правового порядка, особенно в разрешении бытовых и

Тамбовская область завершила 2024 год с профицитом бюджета и наметила траекторию на 2025-й 0 Бюджет Тамбовской области за 2024 год исполнен с положительным сальдо — доходы составили 75,4 млрд рублей, тогда как расходы ограничились суммой в 73,4 млрд. Таким образом, регион завершил финансовый год с профицитом в 2 млрд рублей. Эти данные размещены на официальном сайте областной думы и прошли

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной 0 25 июня в Тамбове состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой Владимиру Павловичу Шолмову — героическому командиру времён Великой Отечественной войны, чьи боевые товарищи называли его не иначе как «нашим Александром Невским». Памятная табличка украсила фасад дома №73 на улице Советской, где

В реке Цна вновь зафиксировано загрязнение сточными водами 0 В Тамбовской области зафиксирован новый случай загрязнения водоёма — в этот раз речь идёт о реке Цне в районе садоводческих товариществ «Заречье» и «Дачное». Как сообщает региональное Министерство экологии и природных ресурсов, в воду попали сточные массы тёмного цвета с резким и отталкивающим

В школах Инжавинского округа выявлены нарушения в организации питания 0 Прокуратура Инжавинского района провела плановую проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в школьных столовых. По результатам надзорных мероприятий в ряде образовательных организаций были зафиксированы серьёзные нарушения, связанные с организацией питания учащихся.

Ветеран Николай Артёмов претендует на победу в проекте «Герои Тамбовщины» 0 25 июня в Тамбовской области станут известны окончательные результаты регионального кадрового проекта «Герои Тамбовщины». По итогам отборочных этапов в финальное собеседование прошли 182 участника. Это не только действующие участники специальной военной операции, но и те, кто уже завершил службу,