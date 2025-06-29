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В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка
Вчера, 15:54
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В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка (РСХБ). Мероприятие реализовано с целью поддержки агро-IT стартапов и развития аграрного сектора Тамбовской области. Участниками встречи стали врио заместителя главы региона Николай Федосеенков, представители органов власти, Корпорации развития Тамбовской, разработчики агротех-стартапов. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова и Наталья Мендус, управляющий директор по работе со стартапами Россельхозбанка.
Цель дискуссии — привлечь внимание и разработать стратегию реализации уникального пространства на территории Тамбовской области — АгроБиоТехнопарка, где планируется объединить науку, бизнес, образование, туризм и культуру в единую экосистему.
Создание АгроТехноПарка под кураторством венчурной студии РСХБ окажет методологическую и информационную поддержку, а также будет способствовать привлечению ресурсов.
Участники сессии презентовали инновационные стартапы и обменялись опытом с экспертами венчурной студии РСХБ, IT-сектора и крупного бизнеса сферы АПК, а также представили инновационные проекты, работающие над различными решениями для агроотрасли.
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