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Офис Россельхозбанка в Жердевке открылся по новому адресу
Вчера, 13:34
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16 июня офис Россельхозбанка (РСХБ) в Жердевке открылся по новому адресу: г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 131.
В новом офисе Россельхозбанка клиентам доступен полный комплекс банковских услуг: кредиты, вклады, переводы. Офис также обслуживает как физических, так и юридических лиц. Для удобства клиентов в зоне круглосуточной доступности установлен банкомат.
«Сегодня РСХБ является не только опорным банком АПК, но и одним из лидеров по размеру банковской филиальной региональной сети. РСХБ часто называют «банком регионов», и это действительно так. Банк представлен во всех районах области 21 офисом. Мы планируем и далее развивать сеть офисов, отвечающих последним тенденциям и требованиям, предоставляя полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц», – отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.
Тамбовский региональный филиал - один из первых филиалов в системе Россельхозбанка. Работает на территории Тамбовской области с 2000 года. В настоящее время это один из крупнейших банков области. Доступность финансовых услуг обеспечена на 100% сельских территорий Тамбовщины.
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