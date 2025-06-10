Россельхозбанк в Тамбовской области отмечает 25-летие Комментариев: 0



- Елена Владимировна, какие успехи и достижения за 25 лет Вы считаете наиболее значимыми для вашего филиала?

- Россельхозбанк 25 лет работает на региональном рынке и вносит значительный вклад в развитие экономики региона. За время осуществления деятельности в регионе объем инвестиций составил более 250 млрд рублей. Каждый второй кредитный рубль получен аграриями области от Россельхозбанка. Кредитный портфель АПК Банка на текущую дату составляет более 42 млрд рублей, что позволяет филиалу лидировать по объему кредитного портфеля среди кредитных организаций на региональном рынке.



Сегодня РСХБ является не только опорным банком АПК, но и одним из лидеров по размеру банковской филиальной региональной сети. РСХБ часто называют «банком регионов», и это действительно так. Банк представлен во всех районах области 21 офисом.

РСХБ планирует и далее развивать сеть офисов, отвечающих последним тенденциям и требованиям, предоставляя полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.



Так, в июне изменит свое месторасположение и будет открыт по новому адресу дополнительный офис в Жердевке. В новом офисе Россельхозбанка клиентам будет доступен полный комплекс банковских услуг: кредиты, вклады, переводы. Офис также обслуживает как физических, так и юридических лиц. Для удобства клиентов в зоне круглосуточной доступности установлен банкомат.



Кроме стандартного формата банковских отделений, Россельхозбанк планирует развивать новый вид офисов на территории Тамбовской области. Вместе с привычными офисами мы предложим клиентам новый формат подразделения, объединяющий множество услуг и мест для отдыха или удаленной работы. Банк назвал это Центром деловой активности (ЦДА). Россельхозбанк планирует разместить подобный ЦДА в Рассказово. Он позволит улучшить инфраструктуру, повысит доступность различных услуг для населения, что, как следствие, будет способствовать росту уровня жизни.



РСХБ сохраняет свой статус опорного банка агропромышленного комплекса уже 25 лет, выполняет целевые показатели по финансированию агропромышленного комплекса страны, продолжает цифровизацию АПК и развитие кадрового потенциала отрасли, а также обеспечивает охват финансовыми услугами сельских территорий на уровне 100%.



- Россельхозбанк активно развивается в «цифре». Расскажите, какие площадки банка помогают аграриям?



– РСХБ готов масштабно поддерживать фермеров в реализации их продукции при помощи разработанной банком экосистемы цифровых сервисов Свое для комплексной поддержки аграриев, в которой собраны товары, услуги и сервисы для агросектора. С помощью экосистемы можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В нее входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, сервис для покупки агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.



Нашей цифровой экосистемой пользуются более 5 млн человек. Выполняя государственные задачи, Банк внедряет передовые цифровые технологии, делает комфортной жизнь людей, чтобы предоставлять продукты и сервисы в режиме 24/7.



- Кроме развития цифровой экосистемы банк активно реализует и образовательную миссию. Расскажите, как РСХБ участвует в развитии кадрового потенциала агропромышленного комплекса?



- Банк работает комплексно и сразу по нескольким направлениям. Конечно, особо отмечу значимый вклад банка в социальное развитие сельских территорий, подготовку квалифицированных кадров и широкое внедрение передовых достижений аграрной науки.



РСХБ оказывает благотворительную помощь в создании агроклассов на территории Тамбовской области, выстраивает партнерские отношения с ведущими учебными заведениями региона, развивает платформу для поиска работы и образования «Я в Агро», поддерживает талантливую молодежь в рамках Стипендиальной программы банка, а также обучает жителей нашего региона навыкам ведения сельского хозяйства в рамках образовательного проекта «Школа фермера». Мы ожидаем видеть наших студентов, участников наших проектов в числе лидеров и ведущих экспертов отрасли уже в ближайшее время. Будущее отрасли не только за технологическими решениями, но и высококлассными специалистами.



-А каким вы видите главный вектор развития Россельхозбанка на будущее?



- РСХБ активно развивается как современный, универсальный банк, который предлагает жителям нашей области конкурентные продукты: кредитование, депозиты, карты, драгоценные монеты, обмен валюты, ипотечные займы. Сегодня отрасль АПК является одним из локомотивов экономики. И наша задача — взять на себя все финансовые вопросы работы АПК. С каждым годом мы развиваем сеть наших офисов, приводим к стандартам точки продаж и в этом году не планируем останавливаться на достигнутых результатах. За 25 лет Россельхозбанк стал для аграрной отрасли больше, чем банком, сформировал комплексную, всестороннюю систему поддержки аграриев и жителей села. Мы становимся не просто банком, а уникальной и неповторимой системой.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

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2SDnje8jKQh 13 июня Россельхозбанк отмечает 25-летний юбилей. В Тамбовской области он представлен региональным филиалом, действующим с 2000 года. Директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова рассказала о ключевых достижениях банка за 25 лет, поддержке бизнеса, поддержке фермеров и реализации социально-значимых проектов, а также планах на будущее.- Россельхозбанк 25 лет работает на региональном рынке и вносит значительный вклад в развитие экономики региона. За время осуществления деятельности в регионе объем инвестиций составил более 250 млрд рублей. Каждый второй кредитный рубль получен аграриями области от Россельхозбанка. Кредитный портфель АПК Банка на текущую дату составляет более 42 млрд рублей, что позволяет филиалу лидировать по объему кредитного портфеля среди кредитных организаций на региональном рынке.Сегодня РСХБ является не только опорным банком АПК, но и одним из лидеров по размеру банковской филиальной региональной сети. РСХБ часто называют «банком регионов», и это действительно так. Банк представлен во всех районах области 21 офисом.РСХБ планирует и далее развивать сеть офисов, отвечающих последним тенденциям и требованиям, предоставляя полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.Так, в июне изменит свое месторасположение и будет открыт по новому адресу дополнительный офис в Жердевке. В новом офисе Россельхозбанка клиентам будет доступен полный комплекс банковских услуг: кредиты, вклады, переводы. Офис также обслуживает как физических, так и юридических лиц. Для удобства клиентов в зоне круглосуточной доступности установлен банкомат.Кроме стандартного формата банковских отделений, Россельхозбанк планирует развивать новый вид офисов на территории Тамбовской области. Вместе с привычными офисами мы предложим клиентам новый формат подразделения, объединяющий множество услуг и мест для отдыха или удаленной работы. Банк назвал это Центром деловой активности (ЦДА). Россельхозбанк планирует разместить подобный ЦДА в Рассказово. Он позволит улучшить инфраструктуру, повысит доступность различных услуг для населения, что, как следствие, будет способствовать росту уровня жизни.РСХБ сохраняет свой статус опорного банка агропромышленного комплекса уже 25 лет, выполняет целевые показатели по финансированию агропромышленного комплекса страны, продолжает цифровизацию АПК и развитие кадрового потенциала отрасли, а также обеспечивает охват финансовыми услугами сельских территорий на уровне 100%.– РСХБ готов масштабно поддерживать фермеров в реализации их продукции при помощи разработанной банком экосистемы цифровых сервисов Свое для комплексной поддержки аграриев, в которой собраны товары, услуги и сервисы для агросектора. С помощью экосистемы можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В нее входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, сервис для покупки агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.Нашей цифровой экосистемой пользуются более 5 млн человек. Выполняя государственные задачи, Банк внедряет передовые цифровые технологии, делает комфортной жизнь людей, чтобы предоставлять продукты и сервисы в режиме 24/7.- Банк работает комплексно и сразу по нескольким направлениям. Конечно, особо отмечу значимый вклад банка в социальное развитие сельских территорий, подготовку квалифицированных кадров и широкое внедрение передовых достижений аграрной науки.РСХБ оказывает благотворительную помощь в создании агроклассов на территории Тамбовской области, выстраивает партнерские отношения с ведущими учебными заведениями региона, развивает платформу для поиска работы и образования «Я в Агро», поддерживает талантливую молодежь в рамках Стипендиальной программы банка, а также обучает жителей нашего региона навыкам ведения сельского хозяйства в рамках образовательного проекта «Школа фермера». Мы ожидаем видеть наших студентов, участников наших проектов в числе лидеров и ведущих экспертов отрасли уже в ближайшее время. Будущее отрасли не только за технологическими решениями, но и высококлассными специалистами.- РСХБ активно развивается как современный, универсальный банк, который предлагает жителям нашей области конкурентные продукты: кредитование, депозиты, карты, драгоценные монеты, обмен валюты, ипотечные займы. Сегодня отрасль АПК является одним из локомотивов экономики. И наша задача — взять на себя все финансовые вопросы работы АПК. С каждым годом мы развиваем сеть наших офисов, приводим к стандартам точки продаж и в этом году не планируем останавливаться на достигнутых результатах. За 25 лет Россельхозбанк стал для аграрной отрасли больше, чем банком, сформировал комплексную, всестороннюю систему поддержки аграриев и жителей села. Мы становимся не просто банком, а уникальной и неповторимой системой.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 32SDnje8jKQh



