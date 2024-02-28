РСХБ представил экосистему Своё Российскому союзу сельской молодежи Тамбовской области 0 Представители регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» и Тамбовского филиала Россельхозбанка обсудили вопросы вовлечения сельской молодежи в социально-экономическое развитие сельских территорий, модернизации агропромышленного

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему матросу Фоломкину М.В 0 Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» считает одним из приоритетных направлений в своей работе увековечивание памяти погибших бойцов. Мы понимаем, что своей относительно спокойной жизни население

Количество преступлений в отношении подростков в Тамбове выросло 0 Тамбовская городская Дума провела заседание, на котором был рассмотрен отчёт о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории городского округа Тамбов за 2023 год. Отчёт был представлен муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Глава стройфирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 78 млн рублей 0 Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы строительной компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Личность фигуранта и название

Предприниматели поставляли ветеранам в Тамбовской области небезопасные продукты 0 Сотрудники территориального управления Россельхознадзора в Тамбовской области выявили наличие вредных веществ в сыре, масле и твороге, поставляемых в Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Поставщиком указанных продуктов является местный индивидуальный предприниматель Инна Фетисова, с

Сырость и плесень в школе № 1 в Мичуринске обернулась уголовным делом 0 В связи с неблагоприятным состоянием учебного корпуса школы №1 в Мичуринске начато уголовное дело, как сообщает информационный отдел Следственного комитета России по Тамбовской области. Здание расположено на улице Кооперативной.

Россельхозбанк направил на поддержку малого и среднего бизнеса Тамбовской области порядка 5 млрд рублей 0 В Москве состоялся юбилейный – 35-й – съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). Фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в том числе и нашего региона. Мероприятие помогло обсудить важнейшие аспекты

В Мичуринске открыли мемориальную доску Дмитрию Николаевичу Корякину 0 Вот уже 2 года продолжается специальная военная операция на Украине. Вот уже 2 года наши солдаты проявляют смелость, храбрость, верность своему отечеству! Но ни один локальный конфликт не обходится без жертв! Все, что мы можем сделать для них – сохранить память об их великом подвиге!

Руководителя профкома МичГАУ обвиняют в мошенничестве 0 Прокуратура Мичуринска объявила о том, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных в качестве материальной помощи студентам.

Александр Бастрыкин поручил проверить нарушение прав многодетной семьи 0 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, поручил руководителю Тамбовского регионального управления СКР провести процессуальную проверку по предполагаемому нарушению прав многодетной семьи.

Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда особое значение уделяло военно - патриотической работе с молодежью. Сейчас, в период проведения специальной военной операции, мы работаем в усиленном режиме,

В Мичуринске прошли соревнования «Яблоки на снегу» 0 В наукограде был проведён открытый турнир по зимнему плаванию среди мужчин и женщин под названием «Яблоки на снегу». Мероприятие собрало более 140 участников-«моржей» из различных городов, таких как Москва, Белгород, Липецк, Тамбов, Рязань, Ряжск, Рассказово, Новомичуринск и Мичуринск.

При столкновении грузовиков в Тамбовской области один человек погиб 0 В Тамбовской области 24 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Р-22 "Каспий".

В Тамбовской области начата подготовка к предстоящему весеннему паводку 0 В Тамбовской области уже начата подготовка к предстоящему весеннему паводку как в городах, так и в сельской местности региона. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций получили рекомендации о необходимости выявления потенциальных зон подтопления и затопления зданий и

Школа в Мичуринске утопает в плесени – возбуждено уголовное дело 0 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащих условий обучения в школе №1 города Мичуринска. Следователи регионального следственного управления проводят процессуальную проверку по данному случаю.

Не все обманутые дольщики по Московской, 30а получили свою долю 0 Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68» не все дольщики многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 30а, а также лица кто вкладывал в строительство дома деньги получили свои помещения. В частности, долгие годы Ляшенко Юрия Григорьевича ветеран боевых действий пытается получить

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли два человека 0 Согласно предварительной информации, 23 февраля 2024 года в вечернее время на 64 км автодороги Тамбов-Пенза произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Scania с полуприцепом и микроавтобуса Toyota HiAce, в котором находились водитель и 10 пассажиров. Водитель микроавтобуса

В Тамбовской области открыли стелу Героя Анатолия Ерёменко 0 23 февраля Максим Егоров вручил Звезду Героя Российской Федерации и грамоту Президента РФ жене погибшего на СВО старшего прапорщика Анатолия Ерёменко.

Полицейские в Тамбовской области продолжают фиксировать случаи фиктивной регистрации мигрантов 0 В ходе проведения проверки жилого сектора совместно участковыми уполномоченными и сотрудником подразделения по вопросам миграции ОМВД России «Жердевский» 21 февраля было выявлено незаконное включение в миграционный учёт по месту пребывания. 43-летний владелец дома в селе Новый свет Жердевского

Поздравляем с Днем защитника Отечества 0 Редакция «Тамбов-информ» поздравляет всех ветеранов, гражданский персонал Вооруженных Сил, а также всех, кто прошел воинскую службу, с праздником - Днем защитника Отечества!