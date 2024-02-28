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РСХБ представил экосистему Своё Российскому союзу сельской молодежи Тамбовской области
Вчера, 17:34
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Представители регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» и Тамбовского филиала Россельхозбанка обсудили вопросы вовлечения сельской молодежи в социально-экономическое развитие сельских территорий, модернизации агропромышленного комплекса и работы по повышению качества жизни сельского населения Тамбовской области.
В рамках содействия всестороннему развитию молодежи на сельских территориях Россельхозбанк в 2024 году совместно с Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи» реализует программу «Кадры для села» и ряд других мероприятий.
«Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи и формированию кадрового резерва АПК. Являясь опорным банком агропромышленного комплекса, РСХБ активно реализует социально-значимые, а также образовательные проекты. Развитие сельского хозяйства и повышение уровня образования аграрных кадров является одним из стратегических приоритетов страны», – отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
В рамках рабочей встречи Россельхозбанк представил цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет студентам найти программы повышения квалификации, а также выбрать компанию для стажировки и работы. Платформа «Я в Агро» позволяет студентам участвовать в интересных встречах и проектах, своевременно узнавать о старте подачи заявок на стипендию РСХБ, получать подборки новых стажировок и вакансий, а в перспективе получить приглашение в Клуб амбассадоров, стать Агролидером, побеждать в хакатонах и кейс-чемпионатах.
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